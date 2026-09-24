Mayor seguridad en la gran final de las Series Mundiales de triatlón por atletas israelíes

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Pontevedra, 24 sep (EFE).- La participación de seis atletas de Israel en la gran final de las Series Mundiales de triatlón de Pontevedra ha obligado a las autoridades a reforzar la seguridad en esta competición deportiva.

Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, tras presidir este jueves una reunión para preparar este dispositivo de seguridad.

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El objetivo es que no se repitan los "graves incidentes" que se produjeron el año pasado durante la etapa de la Vuelta Ciclista de España que recorrió la provincia de Pontevedra.

"Quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad y al respeto mutuos", ha pedido Losada, que ha explicado que las autoridades conocen desde "hace tan solo tres días", que estos deportistas israelíes estarían en Pontevedra.

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Teniendo en cuenta el "antecedente" de La Vuelta, el subdelegado ha avanzado que se desplegará un operativo liderado por la Policía Nacional y en el que colaborarán la Guardia Civil, la Policía Local de Pontevedra y la Policía Autonómica.

Abel Losada ha explicado que los mandos policiales han decidido "afinar" el dispositivo de seguridad previsto para esta prueba "incorporando esta variable", ya que les parece una asunto de la "máxima relevancia" ante la "colisión de derechos" existente.

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Por un lado, Losada ha recordado que los ciudadanos tienen "libertad de expresión" para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino y su repulsa por el genocidio de Gaza.

Y por otro, ha añadido, lo deseable es que una prueba deportiva "se quede eso", garantizando el derecho del público a disfrutar de ella y cuando, además, "es una fiesta que da una gran proyección a la ciudad y a la provincia".

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"Espero que sepamos separar adecuadamente el rechazo que nos produce lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Palestina con una competición deportiva", ha sentenciado. EFE

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