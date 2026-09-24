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Más de 850.000 pacientes están en lista de espera para operarse, con una media de 122 días

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Madrid, 24 sep (EFE).- Un total de 853.740 pacientes estaban en lista de espera en 2025 para someterse a una intervención quirúrgica, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, aunque la demora para operarse se redujo en cuatro días, hasta los 122.

No obstante, la media de espera difiere enormemente por comunidades, y mientras en Andalucía se disparó a 173 días, en Cataluña a 142 y en Aragón a 135, en Madrid se redujeron a 50, en el País Vasco, a 64, y en Galicia, a 73, según revela el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

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Las especialidades más colapsadas fueron Cirugía Plástica, con 268 días, seguida de Neurocirugía (172) y Otorrinolaringología (142); por tipo de intervención, la operación de juanetes (146) y la extirpación de amígdalas (129) fueron las que más carga soportaron.

Mientras, la demora para la consulta con el especialista también bajó de 105 a 102 días, aunque aumentó ligeramente la tasa de pacientes en espera: a 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su cita en atención especializada hospitalaria, 1,2 puntos más que en 2024. El 61,3 % tuvo que esperar más de 60 días.

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En este caso, los pacientes de Traumatología, con 132 días de espera, y Dermatología, con 127, fueron los más afectados por la espera. EFE

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