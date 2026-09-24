Más de 1.100 autónomos y pymes de Ceuta piden ayudas por los efectos de la crisis

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Ceuta, 24 sep (EFE).- Un total de 1.137 autónomos y pequeñas y medidas empresas (pymes) de Ceuta han reclamado ya ayudas al Gobierno como consecuencia de la crisis económica que se ha producido en la ciudad autónoma a raíz de la entrada masiva de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio.

El dato lo ha dado este jueves el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha elevado a esta cantidad el número de solicitudes de ayudas directas registradas hasta este martes por autónomos y pymes ceutíes.

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El ministro ha valorado la acogida que ha tenido esta línea de apoyo económico destinada a sostener la actividad empresarial y el empleo en esta ciudad autónoma.

Los primeros ingresos comenzarán a realizarse a partir del próximo 6 de octubre y serán de hasta 5.000 euros de manera directa.

El Real Decreto Ley 22/2026, aprobado por el Gobierno el pasado 1 de septiembre, moviliza 309 millones de euros para financiar medidas urgentes de carácter social y económico dirigidas a paliar el impacto de la crisis en Ceuta.

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De esa cantidad, 80 millones de euros están destinados al sostenimiento de la actividad económica y el empleo y, en concreto, el paquete contempla 36,6 millones en ayudas directas para empresas y autónomos afectados por la situación. EFE