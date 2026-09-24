Espana agencias

Los semáforos en verde para peatones no podrán coincidir con el ámbar para vehículos

Guardar

Madrid, 24 sep (EFE).- Los semáforos que estén en verde para los peatones no podrán coincidir con el ámbar intermitente para los vehículos desde el próximo 1 de octubre, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento General de Circulación, para evitar los accidentes que se producen a causa de esta situación.

Esta es una de las novedades destacadas en la nueva norma, que ha sido analizada este jueves en una jornada celebrada en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT).

PUBLICIDAD

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la sesión el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que "el cambio es significativo porque por primera vez se define lo que son usuarios vulnerables de la vía pública, es decir los peatones, los ciclistas, los de vehículos de movilidad personal como los patinetes y los motociclistas".

Ha explicado que se ha introducido "un título especial para el ámbito urbano, que cada vez tiene más importancia en la política de seguridad vial y de gestión del tráfico, con más medidas para proteger a estos usuarios vulnerables".

PUBLICIDAD

En este sentido ha recordado que en muchas ocasiones hay semáforos que están en verde para los peatones y al mismo tiempo en ámbar para los vehículos para evitar problemas de acumulación de tráfico.

Pere Navarro ha subrayado que el nuevo reglamento elimina en los semáforos la convivencia de luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde no intermitente para peatones.

Tal convivencia era una medida que "priorizaba la fluidez del tráfico sobre la seguridad del peatón pero ahora le damos la vuelta".

Ha aclarado que el reglamento prevé alguna excepción, pero solo "si el ayuntamiento la justifica con un informe técnico contundente".

Por otra parte, ha salido al paso de las quejas realizadas desde el sector de los taxistas por el hecho de que el nuevo reglamento les obliga a usar el cinturón de seguridad.

"No vamos a conseguir que los pasajeros lleven el cinturón de seguridad si el conductor, en este caso el taxista, no lo lleva" ha comentado.

Ha añadido que también se elimina esta exención para los profesores de autoescuelas "por una cuestión de pedagogía ya que tienen que dar ejemplo".

En cuanto a los motoristas ha indicado que se quiere trasladar el mensaje de la importancia del equipamiento y por eso se establece la obligatoriedad de los guantes en carretera y el calzado cerrado en la ciudad para evitar por ejemplo el uso de chanclas que se pueden salir en cualquier momento.

El director general de Tráfico ha destacado que el nuevo reglamento recoge una reivindicación histórica de los motociclistas, que cuando estén los coches parados podrán adelantar por el arcén con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Sobre los patinetes ha subrayado que estará prohibido que circulen por las aceras, se establece una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, van a tener registro y una matrícula especial, así como seguro y se exige 15 años de edad mínima para conducirlos, casco obligatorio y luz encendida siempre.

En este sentido ha avanzado que habrá una campaña de comunicación con el mensaje de que "la acera es solo para los peatones" dirigida especialmente para usuarios de patinetes y bicicletas.

Y en referencia a los ciclistas ha dicho que se establece que para su adelantamiento, además del metro y medio de distancia, tendrá que realizarse a 20 kilómetros por hora por debajo del límite general de velocidad de la carretera. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Cuando hago bizcocho casero, le añado azúcar con azahar, fruta caramelizada y un almíbar superbueno”

Esta versión del bizcocho clásico, con una riquísima capa de fruta caremelizada, es ideal para llevar como postre a una comida familiar o reunión de amigos

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Cuando hago bizcocho casero, le añado azúcar con azahar, fruta caramelizada y un almíbar superbueno”

Un padre pide la custodia compartida de sus hijos porque tienen “buena relación”, pero la justicia lo rechaza: pasó años en el extranjero por trabajo y los niños prefieren a la madre

La Audiencia también confirmó la pensión de alimentos de 1.100 euros mensuales que debe pagar para la manutención de los dos menores

Un padre pide la custodia compartida de sus hijos porque tienen “buena relación”, pero la justicia lo rechaza: pasó años en el extranjero por trabajo y los niños prefieren a la madre

Comer en compañía para controlar el azúcar: un estudio revela que las comidas con seres queridos reducen los picos de glucosa en sangre

Una investigación muestra que, cuando los participantes comían acompañados, la glucosa alcanzaba picos más bajos

Comer en compañía para controlar el azúcar: un estudio revela que las comidas con seres queridos reducen los picos de glucosa en sangre

El desahucio de Maricarmen eleva la presión del Gobierno para sacar adelante su decreto de vivienda

Las protestas tras el desalojo de esta vecina de 87 años en Madrid han reabierto el debate sobre la falta de protección para las personas vulnerables

El desahucio de Maricarmen eleva la presión del Gobierno para sacar adelante su decreto de vivienda

Encontró un aire acondicionado en la basura y lo conectó a tuberías bajo tierra: una alternativa casera para refrigerar su casa

El sistema se basa en un principio de la climatización geotérmica: a cierta profundidad, el suelo registra temperaturas más estables que el aire exterior, sobre todo durante las estaciones más calurosas

Encontró un aire acondicionado en la basura y lo conectó a tuberías bajo tierra: una alternativa casera para refrigerar su casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

“Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”: dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

Cómo puede afectar a España la victoria del PAM en las elecciones marroquíes: su postura sobre Ceuta y Melilla o su apuesta por el Mundial 2030

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

ECONOMÍA

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios