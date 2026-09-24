Los semáforos en verde para peatones no podrán coincidir con el ámbar para vehículos

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Madrid, 24 sep (EFE).- Los semáforos que estén en verde para los peatones no podrán coincidir con el ámbar intermitente para los vehículos desde el próximo 1 de octubre, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento General de Circulación, para evitar los accidentes que se producen a causa de esta situación.

Esta es una de las novedades destacadas en la nueva norma, que ha sido analizada este jueves en una jornada celebrada en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la sesión el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que "el cambio es significativo porque por primera vez se define lo que son usuarios vulnerables de la vía pública, es decir los peatones, los ciclistas, los de vehículos de movilidad personal como los patinetes y los motociclistas".

Ha explicado que se ha introducido "un título especial para el ámbito urbano, que cada vez tiene más importancia en la política de seguridad vial y de gestión del tráfico, con más medidas para proteger a estos usuarios vulnerables".

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En este sentido ha recordado que en muchas ocasiones hay semáforos que están en verde para los peatones y al mismo tiempo en ámbar para los vehículos para evitar problemas de acumulación de tráfico.

Pere Navarro ha subrayado que el nuevo reglamento elimina en los semáforos la convivencia de luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde no intermitente para peatones.

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Tal convivencia era una medida que "priorizaba la fluidez del tráfico sobre la seguridad del peatón pero ahora le damos la vuelta".

Ha aclarado que el reglamento prevé alguna excepción, pero solo "si el ayuntamiento la justifica con un informe técnico contundente".

Por otra parte, ha salido al paso de las quejas realizadas desde el sector de los taxistas por el hecho de que el nuevo reglamento les obliga a usar el cinturón de seguridad.

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"No vamos a conseguir que los pasajeros lleven el cinturón de seguridad si el conductor, en este caso el taxista, no lo lleva" ha comentado.

Ha añadido que también se elimina esta exención para los profesores de autoescuelas "por una cuestión de pedagogía ya que tienen que dar ejemplo".

En cuanto a los motoristas ha indicado que se quiere trasladar el mensaje de la importancia del equipamiento y por eso se establece la obligatoriedad de los guantes en carretera y el calzado cerrado en la ciudad para evitar por ejemplo el uso de chanclas que se pueden salir en cualquier momento.

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El director general de Tráfico ha destacado que el nuevo reglamento recoge una reivindicación histórica de los motociclistas, que cuando estén los coches parados podrán adelantar por el arcén con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Sobre los patinetes ha subrayado que estará prohibido que circulen por las aceras, se establece una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, van a tener registro y una matrícula especial, así como seguro y se exige 15 años de edad mínima para conducirlos, casco obligatorio y luz encendida siempre.

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En este sentido ha avanzado que habrá una campaña de comunicación con el mensaje de que "la acera es solo para los peatones" dirigida especialmente para usuarios de patinetes y bicicletas.

Y en referencia a los ciclistas ha dicho que se establece que para su adelantamiento, además del metro y medio de distancia, tendrá que realizarse a 20 kilómetros por hora por debajo del límite general de velocidad de la carretera. EFE

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