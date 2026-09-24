Los jóvenes con discapacidad analizan en Valladolid cómo poder decidir sobre sus vidas

Guardar

Valladolid, 24 set (EFE).- Más de un centenar de jóvenes con discapacidad de entre 18 y 35 años de toda España, deportistas paralímpicos, artistas, madres y padres, activistas del mundo asociativo, analizan y abordarán desde esta tarde en Valladolid cómo poder decidir con libertad y autonomía lo qué quieren hacer con sus vidas, más allá de lo que familias y entorno disponen por ellos.

"Los jóvenes con discapacidad están rodeados de personas, familias, organismos, amistades, que deciden por ellos, por su bien, sin intencionalidad, pero que limitan su capacidad de libertad y autonomía", ha explicado en declaraciones a EFE la presidenta de la Comisión de Juventud con Discapacidad del CERMI Estatal, Macarena Sánchez, antes del inicio esta tarde el del II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad.

PUBLICIDAD

Se trata de la segunda cita de los jóvenes con discapacidad de España, tras la que les reunió hace dos años en Zaragoza, que se plantea con el lema "El derecho a un proyecto de vida propio", con el abordaje de cuestiones como la educación, la vivienda, el empleo, las relaciones humanas, las tecnologías o la IA, el ocio o el deporte que pueden ayudar a conseguir ese derecho a poder decidir en libertad, ha recordado Sánchez.

Si los jóvenes españoles ya lo tienen complicado para acceder a la vivienda o al empleo, las dificultades crecen exponencialmente cuando quien trata de buscar un piso es un "joven ciego con un perro guía"; o cuando una "persona joven con discapacidad auditiva y que se comunica con lengua de signos" quiere acceder al mercado laboral.

PUBLICIDAD

Las cifras de los que jóvenes que logran emanciparse y tener esa vida independiente "son muy bajistas", ha reconocido la presidenta de la Comisión de Juventud con Discapacidad del CERMI Estatal.

Sánchez ha explicado que en el primer congreso por primera vez alzaron la voz como colectivo y reclamaron un cambio en las medidas públicas, para pasar de ser objeto de las mismas a ser el sujeto protagonista, diagnosticando las barreras con las que se encuentran y cómo se pueden abordar para lograr la plena inclusión.

PUBLICIDAD

Entre las cuestiones que se abordarán en este segundo congreso destaca ese paso para poder tener una vida propia y una familia, donde la figura del Asistente Personal es una herramienta clave para conseguirlo. EFE