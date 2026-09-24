Jokin García y Salvi Jiménez disputan en Bilbao el Europeo del peso ligero

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Bilbao, 24 sep (EFE).- El bilbaíno Jokin García y el vallisoletano Salvi Jiménez van a disputar el sábado el Campeonato de Europa de peso ligero, vacante tras la renuncia del sevillano Rafael Acosta, en la pelea estelar de la velada programada en el pabellón La Casilla de Bilbao.

A sus 26 años, 'The Hunter' García (14-2-1, 8KOs) llega a este combate seis meses después de conquistar el Europeo EBU Silver tras derrotar el pasado marzo, también en el legendario pabellón bilbaíno, al italiano Gianluca Ceglia.

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"Estuve en Kazajistán preparándome y fue muy duro, llegamos muy muy fuertes. Respeto que mi rival esté motivado, pero he hecho todo lo que está en mi mano para conseguir el cinturón. Sé que vamos a darnos un palizón", ha comentado el púgil vasco en sus redes sociales.

Por su parte, Jiménez (15-2-1, 6 KOs), de 30 años, fue campeón de España y del EBU Silver del superpluma y sus dos únicas derrotas las encajó hace dos años en esa misma división en Bournemouth, ante el invicto Ryan Garner, y en Estados Unidos, ante el venezolano Ernesto Martínez.

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"Me he preparado en Inglaterra con boxeadores de talla mundial y no sabía a qué nivel estaba hasta no llegar aquí. El sábado voy a ganar a Jokin y voy a ser campeón de Europa del peso ligero, que nadie tenga ninguna duda. Estoy bendecido física y mentalmente", ha asegurado Jiménez.

La velada organizada por Kamikaze Promotions y PCI Promotions junto a Boxing Management, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, recoge como pelea de semifondo, también en el límite del ligero, el pleito entre el boliviano, afincado en Bilbao, Andrés Abrego (3-0-1) y el valenciano Efrén Besalduch (3-4-1).

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La cartelera se completa con los Campeonatos de Euskadi Peio Gutierrez-Aritza Brazo, Carlos Barbosa-Elkin Molero y Jon Arce-Gilen Ibarzabal, y las peleas Jon Ander 'el Titán de Renteria'-Del Río, Rainel Ortega 'The KO Machine'-Artur Nadoyan y la femenina entre la inglesa Shona Larkman y la nigeriana Blessing Abisoye. EFE

ibn/jas/cmm