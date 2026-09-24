Italia, Francia, Alemania e Inglaterra se miden en La Nucía en un torneo sub-20

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Alicante, 24 sep (EFE).- Las selecciones sub-20 de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra se medirán desde este viernes y hasta el 3 de octubre en La Nucía, en un torneo internacional que se disputará en el Estadi Olímpic Camilo Cano.

El torneo, organizado por Marbella Football Center y el Ayuntamiento de La Nucía, servirá a las cuatro selecciones como preparación para las eliminatorias de clasificación para el Mundial sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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La competición se disputará en tres jornadas, con dos partidos cada una, y todos los encuentros tendrán entrada libre y gratuita.

Italia e Inglaterra abrirán el torneo este viernes a las 11.30 horas, mientras que Francia y Alemania se enfrentarán a continuación.

La segunda jornada se disputará el 29 de septiembre, con los partidos Inglaterra-Francia, a las 11.30 horas, y Alemania-Italia, a las 17.30.

La última jornada tendrá lugar el 3 de octubre, con los encuentros Francia-Italia, a las 11.00 horas, y Alemania-Inglaterra, a las 17.30. Tras este último partido se entregará el trofeo al campeón.

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Las cuatro selecciones, además de disputar sus partidos en el Estadi Olímpic Camilo Cano, harán durante su estancia entrenamientos en las instalaciones de La Nucía Football Center.

Durante la presentación del torneo, el CEO de La Nucía Football Center y Marbella Football Center, Andrés Roldán, y el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, destacaron este jueves la presencia de jugadores que ya cuentan con protagonismo en los primeros equipos de sus clubes. EFE

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