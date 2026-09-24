Interceptan en Huelva una furgoneta cargada con más de 1.200 kilos de cocaína

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Huelva, 24 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado una furgoneta cargada con un total de 34 fardos de cocaína cuyo peso superaba los 1.200 kilos, así como un turismo que hacía de vehículo lanzadera en las proximidades de la desembocadura del río Tinto.

Los hechos se han producido durante la madrugada de este jueves, cuando se detectó una embarcación sospechosa que entraba a gran velocidad desde la costa rumbo a la ría de Punta Umbría, ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado.

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Por ello, se activó un dispositivo policial coordinado por tierra y por agua para proceder a su abordaje y bloquear cualquier intento de un posible alijo.

Se contó con el apoyo del helicóptero del servicio aéreo, que avistó dos vehículos en el término municipal de Huelva que podrían estar relacionados con la embarcación, por lo que se solicitó colaboración a la Policía Nacional.

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Los ocupantes de los vehículos emprendieron la huida ante la presencia policial, abandonando los vehículos, que fueron posteriormente localizados por los agentes y, al ser inspeccionado, confirmaron que se encontraba cargado con 34 fardos.

Asimismo, durante el reconocimiento de las inmediaciones y junto a los vehículos fue hallado un cargador completamente municionado de un arma fuego, que podría haberlo perdido un componente de los ocupantes de la furgoneta en su apresurada escapada de los agentes.

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Las diligencias instruidas, así como la droga y los vehículos incautados, quedarán a disposición de la autoridad judicial competente en la causa. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan detenciones. EFE

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