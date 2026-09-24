Identifican los factores de riesgo cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar

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Huelva, 24 sep (EFE).- Una investigación liderada desde la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena de Huelva ha permitido identificar los principales factores asociados al riesgo cardiovascular en pacientes con hipercolesterolemia familiar o genética.

El estudio, cuyas conclusiones han sido publicadas en la revista 'Atherosclerosis', aporta nuevas evidencias para entender qué factores determinan que algunos pacientes desarrollen complicaciones cardiovasculares y otros no, ha informado en un comunicado el centro hospitalario, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

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La hipercolesterolemia familiar, cuyo Día Mundial se celebra este jueves, es una enfermedad hereditaria que provoca concentraciones elevadas de colesterol LDL desde edades tempranas y que incrementa el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

De hecho, suele ser la principal causa de infarto en pacientes jóvenes y aparentemente sanos, por lo que la identificación precoz de las personas afectadas permite iniciar medidas preventivas antes de que aparezcan complicaciones, así como estudiar a sus familiares y detectar nuevos casos dentro de una misma familia.

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Este nuevo estudio, que ha contado con la colaboración de investigadores de la Universidad de Huelva y del Royal Perth Hospital (Australia Occidental), permite comprobar que el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular en estos pacientes no depende únicamente de sus niveles de colesterol LDL, como se venía asegurando anteriormente, sino que la hipertensión arterial y el tabaquismo, junto a otros factores como la edad, el sexo, la lipoproteína(a), el índice de masa corporal y los triglicéridos, presentan también una asociación significativa con la aparición de enfermedad cardiovascular.

La nueva línea de investigación, liderada por el doctor Manuel Romero y su equipo de trabajo, ha revisado de forma sistemática la evidencia científica disponible y ha realizado un metaanálisis de 21 estudios que incluyen 23.613 personas con hipercolesterolemia familiar confirmada genéticamente y 3.489 eventos cardiovasculares.

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Además, se trata de la primera ocasión en la que se evalúan de forma específica estos factores en una población con diagnóstico genético confirmado de hipercolesterolemia familiar, evitando así parte de la heterogeneidad existente en investigaciones anteriores.

Estos resultados tienen una aplicación directa en la práctica clínica y en la mejora de la asistencia a estos pacientes: el tratamiento que debe recibir una persona con hipercolesterolemia familiar no debe limitarse a reducir sus cifras de colesterol, sino que debe incluir una prevención cardiovascular global, actuando de manera intensiva sobre la presión arterial, el tabaquismo, el peso y otros factores de riesgo, reforzando la importancia de realizar una valoración global del riesgo y de actuar de forma individualizada sobre los distintos factores modificables. EFE

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