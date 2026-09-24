Gamarra acusa al Gobierno de atacar a Ana Vázquez por el spray para no hablar de Ceuta:es mirar el dedo y tapar la luna

21/07/2026 La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra (c), durante una reunión con entidades sociales, en la sede del PP de las Islas Baleares, a 21 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). La reunión tiene el objetivo de debatir sobre la protección de los menores en entornos digitales. POLITICA Javier Fernández - Europa Press

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este jueves a su compañera de partido, Ana Vázquez, por haber mostrado un spray de gas pimienta en el Congreso de los Diputados porque su intención era poner de manifiesto la "inseguridad objetiva" que se vive en Ceuta. Dicho esto, ha acusado al Gobierno de criticar a la diputada porque no quieren que se hable de Ceuta y quieren "tapar" la situación de la ciudad autónoma. Eso, ha dicho, es "como mirar el dedo y tapar la luna".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'Las Mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que se ha quejado de que el Ejecutivo no quiera hablar de Ceuta y se señale a la diputada por haber llevado al Congreso la realidad de Ceuta, de las mujeres y las familias, que se ven obligadas a llevar el citado spray pimienta en el bolso tras el asalto de más de 80.000 inmigrantes a la ciudad el pasado 31 de julio.

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Según Gamarra, lo que se está diciendo "normalmente" en el Congreso de los Diputados es "ya estáis hablando aquí de Ceuta otra vez". Según ella, esa es la recriminación que se les hace "día a día".

Su respuesta es: "sí, sí, claro que sí. Y no vamos a dejar de hablar de Ceuta, evidentemente hasta que se solucione". Dicho esto, ha advertido de que si alguien quiere que "esto caiga en el olvido y que se cronifique", tendrá que explicar por qué lo quiere o "no quiere hacer nada".

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Ante la insistencia del entrevistador en preguntar a la también diputada popular por si respalda a su compañera o si cree que esta ha roto la línea de ataque del PP al Gobierno, Gamarra ha rechazado que no quiera responder a la pregunta y ha espetado: "Esto es como el dicho de que miras el dedo y tapas la luna".

INCREMENTO OBJETIVO DE LA INSEGURIDAD

Dicho esto, ha insistido en que en Ceuta hay una realidad y es que se ha incrementado la inseguridad "objetiva" y no "subjetiva" como ha dicho el ministro del Interior. Así, ha recordado que en este momento se están tramitando 37 denuncias por agresión sexual y cree que ha habido muchos más casos que no se han denunciado. Ello, frente a las 16 que se producían antes en un año.

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Por este motivo ha rechazado que la acción de su compañera de mostrar el spray haya sentado mal en el PP, recordando que la inseguridad en la ciudad autónoma se ha "cronificado" y hace que "hoy las mujeres en Ceuta y los niños se tengan que autoproteger y que estén utilizando esos sprays para protegerse".

EL SPRAY, LA MAYOR DEMOSTRACIÓN DEL MIEDO

"Ese spray pimienta lo que representa es lo que hoy está en los bolsos de las mujeres de Ceuta o en las mochilas de los niños", ha remachado antes de dejar claro que esa es "la mayor demostración del miedo, de la inseguridad".

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Una realidad, ha insistido, que su partido no va a "tapar" ni a "ocultar", sino que van a seguir pidiendo medios para que "se actúe ya", que se tomen medidas en Ceuta y "se pongan todos los recursos que estén al alcance del Estado, que tiene muchos, para agilizar la tramitación administrativa" de los expedientes y se produzca el retorno de todos los que permanecen en la ciudad.

Para la diputada popular, no se puede permitir que en un país europeo que es la cuarta economía de Europa no se haya mandado un número suficiente de funcionarios a Ceuta, que durante un mes no se haya hecho nada y que el presidente del Gobierno se haya ido de vacaciones nada más producirse la "invasión".

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LA ACCIÓN DE VÁZQUEZ, SECUNDARIA, LO IMPORTANTE ES CEUTA

Gamarra defiende que los 'populares' pongan de manifiesto que la sociedad española no puede ver restringidas sus libertades en una zona del territorio y ha recalcado que la acción de su compañera es "secundaria" porque lo "único" que les importa es que "se resuelva la inseguridad que hay en Ceuta".

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Además, ha puesto el acento en que la crítica de Pedro Sánchez a Marruecos le haya durado tan poco, después de haber dicho que había "fallado" en el control de la frontera. En su opinión, el jefe del Ejecutivo ha matizado al día siguiente lo que dijo a la CNN: "Parece que alguien le llamó la atención".

Por ello, cree que Pedro Sánchez tiene que dar muchas explicaciones ya que afirma que los españoles no entienden cómo un presidente de Gobierno, cuando su país sufre una agresión de su integridad territorial, "en vez de ser firme con Marruecos, se pasa el día dándole las gracias".

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Gamarra tampoco entiende por qué no se materializan las declaraciones de Marruecos de que está dispuesto a colaborar y que retornen todos los inmigrantes que entraron en Ceuta.