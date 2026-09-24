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El submarino Isaac Peral S-81 de la Armada podrá visitarse gratis el 3 de octubre en Cartagena

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El submarino Isaac Peral S-81, construido en Cartagena para la Armada, podrá visitarse de forma gratuita el próximo 3 de octubre durante una jornada de puertas abiertas que permitirá conocer el interior del buque, atracado en el puerto de Cartagena, frente a Héroes de Cavite.

Las visitas guiadas se desarrollarán entre las 16.00 y las 20.00 horas y contarán con un total de 240 plazas, distribuidas en grupos de 15 personas cada 15 minutos, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

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Las inscripciones se abrirán el próximo lunes 28 de septiembre a las 16.00 horas a través de la página web del Ayuntamiento de Cartagena. Cada solicitud permitirá registrar a una única persona y será necesario facilitar el DNI.

Por las características del submarino, el acceso estará restringido a menores de seis años y a personas con movilidad reducida que puedan encontrar dificultades para acceder y desplazarse por el interior. Tampoco estará permitido entrar con carritos de bebé, debido a la presencia de escalas, escaleras y pasos estrechos.

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La organización recomienda acudir con calzado cómodo y ropa que facilite los movimientos durante el recorrido.

Por motivos de seguridad, los visitantes deberán acceder sin mochilas, bolsos, riñoneras, bolsas, maletines u otros objetos similares. Asimismo, durante la visita estará prohibido realizar fotografías, vídeos o grabaciones de audio.

La tripulación acompañará a los visitantes durante todo el recorrido, que deberán seguir sus indicaciones y respetar las zonas y elementos que no estén habilitados para la visita. Tampoco se podrán manipular equipos ni abrir o cerrar puertas, escotillas o accesos salvo autorización expresa del personal.

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EuropaPress

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