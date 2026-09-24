El Senado pedirá al Gobierno que revise la instrucción para aplicar la 'ley de nietos'

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Madrid, 24 sep (EFE).- El Senado aprobará el próximo miércoles, gracias a la mayoría del PP, una moción consecuencia de interpelación para pedir al Gobierno que revise de oficio la instrucción de desarrollo de la Ley de Memoria Democrática que permite otorgar la nacionalidad española a descendientes de quienes se exiliaron por la guerra y la dictadura franquista.

En la moción, que se debatirá el martes 29 a última hora, tras la sesión de control, y se votará el miércoles 30 a fin de pleno, el PP insta al Gobierno a que los supuestos de concesión de la nacionalidad se limiten a lo previsto en la ley, evitando que criterios administrativos los amplíen.

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La iniciativa parlamentaria del PP va en la línea de la decisión del Tribunal Supremo de hace dos semanas de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos', hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados.

Mediante la moción, el PP también solicitará al Gobierno que comparezca en la Comisión Constitucional del Senado para dar explicaciones sobre las nacionalizaciones de la 'ley de nietos'.

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En una nota de prensa este jueves, el PP señala que esta moción es el inicio de una "ofensiva parlamentaria" contra el "coladero" en el censo electoral de las nacionalizaciones de la 'ley de nietos'.

El miércoles 30 se debatirá y votará en el pleno del Senado también otra moción referida a la 'ley de nietos', presentada en este caso por el PSOE, y que previsiblemente será rechazada por la mayoría del PP en la Cámara Alta.

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La moción socialista instará a todos los poderes públicos a fomentar y garantizar la participación política de la ciudadanía española en el exterior, así como mostrará apoyo a que se culminen los procesos de tramitación de las solicitudes de acceso a la nacionalidad derivados de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida en lo referido a los descendientes como ley de nietos.

En otro de los puntos a votación, la moción del PSOE expresará un respaldo al contenido y desarrollo de la 'ley de nietos'; por tanto, a la instrucción que otorga la nacionalidad a los descendientes de exiliados entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sin necesidad de acreditar documentación adicional sobre la persecución política o sindical. EFE

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