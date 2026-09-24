El Mundial de Motociclismo continuará en el circuito del Algarve portugués hasta 2029

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El Campeonato del Mundo de Motociclismo continuará con el circuito del Algarve, en Portimao, hasta 2029, gracias a un nuevo acuerdo entre la organización del campeonato y ese trazado, que garantiza que el mundial permanezca en Portugal durante tres temporadas más.

El circuito de Portimão debutó en el calendario en 2020, marcando el regreso del Mundial de Motociclismo a Portugal por primera vez desde 2012.

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En 2021, MotoGP volvió a este circuito y, posteriormente, el evento se consolidó como sede permanente del campeonato a partir de 2023, con una afluencia de público cada vez mayor y una creciente visibilidad internacional.

El Gran Premio de Portugal de 2025 recibió a más de 166.000 aficionados durante el fin de semana, estableciendo un nuevo récord de asistencia para MotoGP en ese3 escenario.

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Este año, el Gran Premio Repsol de MotoGP de Portugal se disputará entre el 20 y 22 de noviembre.

Jaime Costa, director general del Circuito Internacional del Algarve, explica que la renovación de contrato "es una muestra de confianza" en el trabajo realizado por el Circuito Internacional del Algarve y garantiza la consolidación "en el mapa de los grandes eventos deportivos mundiales" y confirma la "excelencia" del circuito. EFE

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