El MoraBanc apuesta por el físico y por debutantes en la acb con el reto de la salvación

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Andorra La Vella, 24 sep (EFE).- El MoraBanc Andorra hace una apuesta en la Liga Endesa 2026/2027 por el físico con jugadores debutantes, aunque tiene el mismo objetivo: la salvación.

El club del Principado, después de conseguir la permanencia en la última jornada del curso pasado, decidió dar un golpe de volante al acabar la temporada. Destituyó a Francesc Solana como director deportivo de los últimos 10 años y renovó el contrato del técnico Žan Tabak.

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La entidad andorrana encargó al catalán Jordi Ardèvol la confección de la plantilla y este respondió realizando ocho fichajes y dando ocho bajas.

Además renovó a dos jugadores como Aaron Best, que empezó el año 2026 más fuera que dentro del club, y a 'Chumi' Ortega, por su condición de cupo de formación. El jugador franquicia seguirá siendo el alero estadounidense Kyle Kuric.

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Jordi Ardèvol, que fue director deportivo del Manresa entre 2007 y 2010, buscó en el mercado jugadores sin experiencia en la Liga Endesa como el base James Akinjo, que es físico, intenso y con una gran capacidad de generación de juego y destacó en el Ironi Ness Ziona de Israel.

Otra apuesta de 'rookie' en la ACB fue el alero 'Wes' Iwundu, con experiencia en la NBA e internacional con Nigeria. Sustituirá a un compañero de selección como Stan Okoye. Durante diferentes temporadas defendió las camisetas de Magic, Mavericks, New Orleans y Atlanta Hawks.

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El otro alero es un jugador con formación en el Real Madrid como Lazar Mutic, que destacó el curso pasado en el Lietkabelis Panevėžys, pero con pasado en LEB con el Almansa, el Marbella o el Tau Castellón.

Para el juego interior llega el estadounidense 'Cam' McGriff, que también tiene experiencia en la NBA en los Portland Trail Blazers y que llega a la ACB después de vivir aventuras deportivas en Bélgica, Grecia o Francia. Está llamado a ser un jugador referente en el estilo de juego de Tabak.

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La otra apuesta es la de un veterano como el croata Leon Radošević. A sus 36 años viene a completar la pintura con el otro veterano, Artem Pustovyi, y después de jugar en clubs Euroliga como el Bayern Múnich o el Alba Berlín. Su última experiencia fue en Italia en el Treviso.

A quien le tocará aprender de estos dos pivots bregados en muchas batallas es al madrileño Owen Aquino que vuelve a sus 23 años al baloncesto español después de dejar las inferiores del Real Madrid para probar en Estados Unidos, en High Point.

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El último en llegar al MoraBanc ha sido el base georgiano Rati Andronikashvili que firma para dos meses ya que Rafa Luz siempre arrastra problemas musculares y James Akinjo se ha perdido buena parte de la pretemporada.

El único andorrano de la plantilla será el joven base Luka Bottiroli. Su padre llegó a jugar en el club andorrano y fue internacional con San Marino, Flavio Bottiroli.

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El nuevo proyecto sólo tiene un objetivo: la permanencia o lo que es lo mismo llegar lo más pronto posible a las 12 victorias para no sufrir como la temporada pasada. EFE

vds/and/sab