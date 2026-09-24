El iLerna Lleida y el ala-pívot Aurimas Majauskas separan sus caminos

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Lleida, 24 sep (EFE).- El iLerna Lleida ha llegado a un acuerdo de desvinculación con el ala-pívot lituano Aurimas Majauskas, según comunicó este jueves el club catalán.

El jugador se incorporó al cuadro ilerdense el 18 de agosto con un contrato no garantizado, de modo que el club podía rescindirlo cuando deseara.

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Majauskas ha hecho toda la pretemporada con el equipo, incluido los tres encuentros de la Lliga Catalana, y ha permitido a Gerard Encuentra suplir momentáneamente las bajas en el juego interior.

Sin Majauskas y sin el pívot Atoumane Diagne, que se perderá toda la temporada por lesión, el iLerna Lleida cuenta con once jugadores en su plantilla: los bases Darius McGhee, Adrià Rodríguez y Dani García; los escoltas James Batemon y Mark Hughes; los aleros Oriol Paulí y Mikel Sanz; los ala-pívots John Shurna y Melvin Ejim, y los pívots Zacharie Perrin y Kur Kuath. EFE

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pbl/fa/cmm