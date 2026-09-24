El Baskonia vuelve a opositar en una dura Liga Endesa

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Vitoria, 24 sep (EFE).- El Kosner Baskonia volverá a opositar esta temporada en una dura Liga Endesa, a la que llega con trabajo por hacer y un equipo con otros aires.

La temprana eliminación el curso pasado a manos de su bestia negra, el Joventut, dejó un sabor agridulce en el baskonismo, que disfrutó con un inesperado título de Copa del Rey.

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Precisamente la clasificación para el torneo del KO, que volverá a celebrarse en el Roig Arena, donde los azulgranas volvieron a levantar un trofeo, será clave en las primeras jornadas de una Liga Endesa que no perdona.

A pesar de que el Baskonia todavía no está completo, no puede fallar en estas jornadas iniciales.

Paolo Galbiati dirigirá a una plantilla que ha cambiado la mitad de sus integrantes y que cojea, de momento, en la pintura.

Sin embargo, los refuerzos exteriores han ampliado las posibilidades del equipo vasco, que se ha repuesto con garantías de las salidas de Tim Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest.

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La pareja formada por Kobi Simmons y Damion Baugh volverá a dar ritmo a un equipo llamado a vivir de la velocidad, la transición y el acierto exterior. Sobre todo, durante la primera fase de la competición, en la que se balanceará el equipo con la llegada de los refuerzos interiores.

La veteranía de Kenneth Faried será el contrapunto a la inesperada marcha de Khalifa Diop a la NBA, que trastocó los planes deportivos del club baskonista.

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AJ Lawson y DJ Stewart debutarán en una liga que ya conoce un “renovado” Chris Duarte y en la que tuvo varios destellos en las filas del Unicaja, antes de su abrupta salida del plantel malagueño.

El estado de forma de Tadas Sedekerskis, Markus Howard y Rodions Kurucs, con problemas físicos el curso pasado, marcará el techo de un conjunto que está llamado a vivir en la zona alta de la clasificación.

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La capacidad de alternar la ACB y la Euroliga será clave una vez más en un campaña que apunta a ser aún más complicada que la anterior, tras el movimiento de piezas de varios equipo de la zona media de la tabla, que subirán el nivel. EFE

jd/sab