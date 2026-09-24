Chivite apela a "fortalecer la democracia desde la acción" frente al "recorte de derechos"

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Pamplona, 24 sep (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite (PSN), ha apelado en el Debate del Estado de la Comunidad Foral a "fortalecer la democracia desde la acción" frente a lo que ha considerado un avance de fuerzas políticas que generan "división", "exclusión" y "recorte de derechos", y ha reivindicado una democracia que demuestre su utilidad en la vida cotidiana.

En una intervención que ha durado una hora y 44 minutos, la jefa del Ejecutivo de coalición integrado por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin ha situado el acceso a la vivienda, la subida de los precios, las dificultades en la atención sanitaria y la convivencia entre las principales preocupaciones a las que debe responder su Gobierno en el último tramo de la legislatura.

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Tras su discurso, sus socios, en declaraciones a los medios de comunicación, le han reclamado más ambición política para afrontar el tramo final de la legislatura, mientras que UPN, PP y Vox han hecho una valoración muy crítica de su gestión y el PSN ha defendido que la jefa del Ejecutivo ha ofrecido un balance "sensato y realista" de la Comunidad Foral.

Durante su intervención, la presidenta ha repasado la situación económica y social de la comunidad, sin grandes anuncios y ha hecho autocrítica en los plazos del Canal de Navarra y en las lista de espera en sanidad.

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El principal anuncio que ha hecho la presidenta ha sido la "ambiciosa" reforma fiscal que prepara el Gobierno para proteger el poder adquisitivo de las familias con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026 y en relación con el primer sector ha señalado que están "preparando ayudas por cabeza de ganado por el impacto de la sequía de este verano".

En cuanto a las infraestructuras ha reconocido que "no es ya razonable" el plazo de la segunda fase del Canal de Navarra y discrepancias en criterios técnicos y jurídicos en la obra de Belate. En materia sanitaria, ha mostrado su "frustración" con respecto a los tiempos de espera para una cita con el especialista.

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Chivite ha cerrado su intervención, completa en castellano y sin frases en euskera, con una reivindicación de "la fuerza de lo común" y el compromiso de "no dejar atrás a ninguna persona ni a ningún pueblo".

Ha defendido un modelo para Navarra basado en "autogobierno responsable, empleo de calidad, economía innovadora, energía limpia, servicios públicos fuertes, igualdad, cohesión y convivencia".

Entre las prioridades para el último tramo de la legislatura ha citado el apoyo a la industria y su descarbonización, la modernización del sector primario, el empleo de calidad, la educación, las infraestructuras, la conectividad y unos servicios públicos "fuertes, equitativos y cercanos".

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Asimismo ha defendido continuar ampliando el autogobierno y ha afirmado que debe servir para "mejorar servicios, incorporar capacidades y respuestas", desde la lealtad institucional.

La presidenta ha sostenido que desde 2019 su Ejecutivo ha demostrado que "la justicia social, el empleo de calidad, la educación, la salud, los cuidados, la seguridad, las infraestructuras, la sostenibilidad, el autogobierno y la convivencia no frenan el desarrollo económico", sino que constituyen "su base más firme".

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"Navarra es y será dueña de su futuro. La tarea de nuestra generación es proteger lo conquistado y abrir nuevas posibilidades", ha señalado para concluir asegurando que el Gobierno seguirá trabajando para que el progreso se concrete en "una vivienda asequible, una cita médica a tiempo, una escuela que iguala, un cuidado digno y un empleo con futuro". EFE

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