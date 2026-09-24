Berlín no aspirará a acoger Juegos Olímpicos por falta de apoyo político

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Berlín, 24 sep (EFE).- Berlín se retirará del proceso para acoger Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2036, 2040 o 2044, después de que el pasado domingo ganase los comicios regionales La Izquierda, contraria a la candidatura, y de que la población reaccionase con frialdad a la propuesta, anunció este jueves su alcalde, Kai Wegner.

"Hoy es un día triste para Berlín, porque los Juegos Olímpicos y Paralímpicos hubieran sido una oportunidad gigante para Berlín, para Alemania oriental, para las generaciones venideras", dijo Wegner en una rueda de prensa con la senadora de Deportes, Iris Spranger, entre otros.

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Estaba previsto que el próximo sábado la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB) eligiese como candidata a una de tres propuestas, de las cuales Berlín -que se presentaba junto con varias ciudades de Alemania oriental- había recibido el menor número de puntos, por detrás de Múnich (sur) y de la zona Colonia-Rin-Ruhr (oeste).

Wegner resaltó que el plan, que se puso en marcha hace unos 14 meses, suponía "una promesa de inversiones en infraestructura deportiva, en remodelación urbana, en sostenibilidad, instalaciones deportivas inclusivas".

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Sin embargo, para las organizaciones deportivas era esencial también la "estabilidad política", dijo.

El alcalde recordó que el lunes la ganadora de las elecciones regionales, la izquierdista Elif Eralp, afirmó que el tema de la candidatura "había quedado resuelto" con su victoria, al haber apoyado la mayoría de votantes a un partido opuesto a la iniciativa.

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Tras esto, las organizaciones deportivas le señalaron que no podrían aprobar así la propuesta berlinesa. "Lo siento mucho, estoy triste de que a Berlín, a los niños de esta ciudad, se les haya quitado una verdadera oportunidad", lamentó Wegner.

A la oposición de La Izquierda y de los Verdes -que quedaron en cuarto lugar en las elecciones y posiblemente formarán parte de una futura coalición de Gobierno- se ha sumado el hecho de que la comisión evaluadora del DOSB sólo hubiese dado a la propuesta de Berlín 74,6 puntos sobre 100, frente a los 85 de Colonia-Rin-Ruhr y los 87 de Múnich.

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En estas dos últimas ciudades se había hecho -al contrario que en Berlín- una consulta popular al respecto, igual que en Hamburgo (norte), que originalmente aspiraba también a acoger unos Juegos Olímpicos, pero prescindió de la idea al votar la mayoría de la población en contra.

Además, la iniciativa ciudadana 'NOlympia' estaba recogiendo en Berlín firmas para organizar una consulta popular e iba en camino a recoger las 20.000 firmas necesarias.

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Los detractores de una candidatura de Berlín apuntan al elevado endeudamiento y la mala situación presupuestaria, que no permitiría efectuar grandes inversiones, así como al estado dilapidado de sus infraestructuras deportivas y de la red de transporte público.

Los últimos Juegos Olímpicos que organizó Alemania fueron los de Múnich en 1972. EFE