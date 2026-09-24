Ángel Torres: Los triajes han aumentado retornos voluntarios a entre 150 y 200 al día

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Ceuta, 24 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este jueves que la realización de los triajes a los migrantes ha provocado un aumento en el numero de retornos voluntarios "a un ritmo de 150 o 200 al día" porque "saben que no tienen esperanzas de quedarse" en España.

Así se ha expresado el ministro después de presidir en Ceuta la reunión del Comité Especializado de Situación donde ha destacado que ya se han efectuado 2.742 triajes a los migrantes en los distintos recursos habilitados por el Gobierno para que no estén en la calle.

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"En el último día de 100 triajes que se realizaron hasta 26 personas no solicitaron la protección internacional y muchos de ellos regresan a Marruecos porque saben que no se quedarán en el país", ha afirmado.

El ministro ha elevado a 7.099 los retornos voluntarios desde el pasado 10 de agosto y a 364 el número de personas que han sido expulsadas por la comisión de delitos en la ciudad, es decir, "7.553 personas en total, por lo que el ritmo se ha incrementado porque los triajes hace que muchos regresen".

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El ministro ha anunciado que el Gobierno está "trabajando" para acortar los plazos de doce semanas como máximo que establece la legislación con los expedientes.

"El Gobierno está estudiando otros mecanismos para ver dónde podemos recortar este tiempo ya que sabemos que la mayoría de los que están en la playa del Trampolín y en los recursos van a ser devueltos", ha comentado. EFE

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(foto) (vídeo)