Aimar Goñi y Marta Ortega, novedades de España para los Mundiales de Doha

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Madrid, 24 sep (EFE).- Aimar Goñi y Marta Ortega son las dos principales novedades en los equipos españoles que disputarán los Mundiales de Doha (Catar) de pádel del 2 al 7 de noviembre, según dieron a conocer este jueves los seleccionadores Juanjo Gutiérrez y Carolina Navarro.

A los Mundiales de Doha, España acude con el objetivo de seguir ampliando el palmarés internacional en el pádel. El equipo masculino suma hasta el momento cuatro títulos y el femenino ocho.

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La selección femenina, dirigida por Carolina Navarro, que durante nueve años, en su etapa como jugadora, fue la número uno del mundo, está formada por Gemma Triay, Ariana Sánchez, Martina Calvo, Bea González, Paula Josemaría, Andrea Ustero, Claudia Fernández y Marta Ortega.

En esa lista de ocho no está Alejandra Salazar, que, a sus 40 años, se retira a final de temporada y cuenta en su palmarés con siete títulos mundiales.

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"Ha primado el tema de las condiciones de la pista, que serán muy rápidas, y el rendimiento los últimos meses. He tenido muchas dudas entre Marta Ortega y Alejandra, las dos se lo merecen, y he tratado de abstraerme al tomar la decisión pensando a quién de las dos llevaría si Alejandra no se retirara este año. Además, puede que también sea el último Mundial de Marta", dijo Carolina Navarro, en el Cupra City Garage de Madrid.

La selección masculina está compuesta por Alejandro Galán, Paquito Navarro, Coki Nieto, Arturo Coello, Juan Lebrón, Miguel Yanguas, Jon Sanz y Aimar Goñi.

"El nivel es bastante alto. Seis se lo merecían desde hace tiempo y los dos nuevos entran dentro del patrón de juego que vamos a tener en Doha. Busco un equipo agresivo y valiente, que nos va a hacer falta, y que se adapte a las condiciones de Doha", comentó Juanjo Gutiérrez.

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Javier Rodríguez, presidente de la Federación Española de Pádel, destacó el "orgullo que supone tener a los mejores jugadores del mundo, los mejores técnicos, gestores, árbitros, patrocinadores y organizadores de eventos", subrayando que el "principal éxito es formar una familia y un equipo". EFE