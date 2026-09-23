Un partido a Huijsen, a un asistente de Mourinho y al preparador de porteros del Atlético

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Madrid, 23 sep (EFE).- El madridista Dean Huijsen, el asistente de Jose Mourinho Pedro Luis Ferreira y el preparador de porteros del Atlético de Madrid, Pablo Vercellone, tendrán que cumplir un partido de sanción por sus expulsiones en el derbi de la séptima jornada en el Metropolitano.

Por los incidentes en el mismo, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) también requirió al Real Madrid que "extreme su diligencia" ante su obligación de cumplir estrictamente el horario de los partidos, ya que después del descanso retrasó su regreso al campo cinco minutos, según el acta arbitral.

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Según confirmó la RFEF, el Comité impuso un partido a Huijsen, que vio la roja (min.52) por sujetar a un contrario evitando una ocasión manifiesta de gol, después de la intervención del VAR ya que inicialmente fue sancionado con amarilla por un agarrón a Giuliano Simeone. Su acción fue sancionada además con penalti y supuso el 1-0 para el Atlético de Madrid.

En el caso del asistente de Mourinho y del preparador de porteros del Atlético de Madrid, el acta de Miguel Ángel Ortiz señaló que ambos fueron expulsados por el mismo motivo en el minuto 45: "Encararse con un técnico del equipo adversario en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el primer tiempo, provocando un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos".

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Los dos se perderán el próximo partido por conducta contraria al buen orden deportivo, con multa accesoria según la resolución del Comité, que también amonesta al entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, por realizar observaciones, gestos o reparos a los árbitros, tras ver la amarilla a los 6 minutos del encuentro.

"Visto el apartado 6 -otras observaciones o ampliaciones a las anteriores- del acta arbitral del referido partido, procede recordar al Real Madrid la obligación que viene impuesta a los equipos respecto del estricto cumplimiento del horario oficial establecido para el inicio de los encuentros, en el desarrollo de sus dos tiempos, requiriéndose que extreme su diligencia, adoptando las medidas necesarias para su debido cumplimiento en los partidos que dispute". EFE

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