Un Baskonia en plena construcción se estrena en Europa ante el campeón

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Vitoria, 23 sep (EFE).- El Kosner Baskonia, en plena construcción, se estrenará este jueves en la Euroliga ante Olympiacos, actual campeón de la competición.

Los vitorianos jugarán por primera vez en el Buesa Arena y será la séptima ocasión que se midan al conjunto de El Pireo en un estreno liguero.

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Se da la circunstancia que los azulgranas no han logrado ganar nunca ante los griegos en la primera jornada.

Ambos conjuntos llegan a este duelo con derrota. Los dos han caído en la Supercopa, Olympiacos en la primera edición del trofeo de Euroliga y los vascos en su regreso a la de la Liga Endesa.

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Paolo Galbiati seguirá sin contar con Alex Len, que continúa con “molestias físicas”, pero el club no ha dado más detalles sobre su situación personal.

Así, el italiano contará con los mismos jugadores que se midieron al Joventut pero con más entrenamientos.

Esto podría cambiar la puesta en escena de un equipo que necesita entrenar para tomar cuerpo y encarar los partidos con más garantías.

La amenaza exterior será el punto fuerte de los baskonistas, que llegan a este duelo con Kenneth Faried como único ‘cinco’ puro y se tendrán que batir con el exbaskonista Donta Hall o Tyrique Jones, ya que Nikola Milutinov es duda para el encuentro.

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Los de Bartzokas han incorporado al exazulgrana Codi Miller-McIntyre, Moaye Ndiaye, Jean Montero y Corey Joseph para apuntalar su amenaza exterior con mayor presencia física y buscar de nuevo alcanzar la final del campeonato.

Los vitorianos, por su parte, llegan con muy pocas horas de vuelo y cuatro jugadores que se estrenarán en la competición como Damion Baugh, Chris Duarte, DJ Stewart y AJ Lawson, que completan un temible juego exterior.

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Si los azulgranas consiguen multiplicar a jugadores como Tadas Sederkerskis o Rodions Kurucs y tapar las carencias en la pintura, el Baskonia podría estar dispuesto a competir ante uno de los equipos más completos de la Euroliga. EFE

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