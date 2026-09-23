Un asesor del PP reconoce haber manipulado el espray pimienta en un baño del Congreso

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Madrid, 23 sep (EFE).- Un asesor del Partido Popular ha reconocido este miércoles que ha sido él quien ha "lavado" en un baño del Congreso el espray pimienta que una diputada de su partido había mostrado en el hemiciclo, lo que ha obligado a cerrar varias dependencias de la Cámara Baja.

Fuentes del partido han explicado que ha sido la diputada, Ana Vázquez, quien le ha pedido al asesor que "limpiara" el espray, por si quedaba contenido en su interior, ya que lo iba a tocar mucha gente, y que al hacerlo han salido restos del gas.

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El trabajador ha lamentado lo sucedido tras narrar lo ocurrido y dar explicaciones, después de que varias zonas de un edificio del Congreso hayan tenido que ser precintadas. EFE