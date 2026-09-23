Espana agencias

Un asesor del PP reconoce haber manipulado el espray pimienta en un baño del Congreso

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- Un asesor del Partido Popular ha reconocido este miércoles que ha sido él quien ha "lavado" en un baño del Congreso el espray pimienta que una diputada de su partido había mostrado en el hemiciclo, lo que ha obligado a cerrar varias dependencias de la Cámara Baja.

Fuentes del partido han explicado que ha sido la diputada, Ana Vázquez, quien le ha pedido al asesor que "limpiara" el espray, por si quedaba contenido en su interior, ya que lo iba a tocar mucha gente, y que al hacerlo han salido restos del gas.

PUBLICIDAD

El trabajador ha lamentado lo sucedido tras narrar lo ocurrido y dar explicaciones, después de que varias zonas de un edificio del Congreso hayan tenido que ser precintadas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zapatero asegura al juez Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

El expresidente del Gobierno presenta un nuevo escrito después de que el instructor le exigiera aportar en tres días toda la documentación sobre las alhajas y pide que Arabia Saudí colabore para acreditar el origen de las piezas

Zapatero asegura al juez Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

Bondiola de cerdo al horno, una receta fácil de carne marinada para sorprender a tus invitados

Esta carne de cerdo, conocida también como cabecero de lomo, se cocina primero a la sartén para conseguir una costra dorada que permitirá mantener los jugos en el interior durante la posterior cocción en el horno

Bondiola de cerdo al horno, una receta fácil de carne marinada para sorprender a tus invitados

Un estudio portugués plantea usar roca porosa del subsuelo como una batería de aire comprimido que podría abastecer varias ciudades medianas

Areniscas y calizas entre a 800 y 3.000 metros de profundidad podrían convertirse en depósitos de aire comprimido para generar electricidad cuando aumente la demanda. Un estudio portugués identifica las condiciones geológicas necesarias y sitúa el máximo potencial en 1 TWh.

Un estudio portugués plantea usar roca porosa del subsuelo como una batería de aire comprimido que podría abastecer varias ciudades medianas

Desconvocan la huelga sanitaria en Ceuta porque no se han comunicado los servicios mínimos

El sindicato critica la actitud beligerante del Ingesa

Desconvocan la huelga sanitaria en Ceuta porque no se han comunicado los servicios mínimos

El fondo buitre Urbagestión desahucia en Madrid a Maricarmen, la vecina de 87 años que se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda

La mujer, con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, ha vivido en el mismo piso durante 70 años con un contrato de alquiler de renta antigua que data de 1956. Durante el desalojo se han producido numerosas cargas policiales

El fondo buitre Urbagestión desahucia en Madrid a Maricarmen, la vecina de 87 años que se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo admite el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la tasa de basuras y decidirá si debía publicar los estudios con los que la calculó

El Supremo admite el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la tasa de basuras y decidirá si debía publicar los estudios con los que la calculó

Varias zonas del Congreso precintadas tras un vertido de gas pimienta: un trabajador del PP admite accionarlo “sin querer” en el baño mientras lo lavaba por petición de Ana Vázquez

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Una cena para 400 invitados, 36.058 euros públicos, la Giralda de Sevilla de fondo y políticos del PP, PSOE y Vox: la polémica gala que ahora investiga la Justicia

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo cuidar la caja de cambios en coches automáticos: “Le estamos causando un estrés”

ECONOMÍA

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral