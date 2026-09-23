Morant pide a Marruecos que sea "más diligente con sus responsabilidades"

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Castelló, 23 sep (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido al Gobierno de Marruecos que sea "más diligente en sus responsabilidades" y ha respaldado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que pidió al país vecino que garantice la integridad del territorio español a través de los acuerdos que existen.

Morant ha hecho estas declaraciones hoy en la Universitat Jaume I de Castellón donde ha participado en el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades valencianas.

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La ministra ha afirmado que Sánchez apuntó ayer a un fallo de seguridad en las fronteras por parte de Marruecos y "lo que apelamos, desde luego, es que Marruecos garantice la integridad del territorio español a través de esos acuerdos que existen y esas obligaciones".

"Lo que se le pide a Marruecos es que controle mejor su frontera para que esta crisis, que es una crisis que afecta a los ceutís, pero también a las personas que cruzaron a nado y que ahora están en Ceuta -ha añadido-. Es una crisis que va mucho más allá de una crisis de convivencia: es una crisis humanitaria y esto lo tenemos que evitar entre todos". EFE.

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(foto)