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Los bisontes de Altamira, entre los protagonistas del museo de George Lucas en Los Ángeles

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Santander, 23 sep (EFE).- Los bisontes de Altamira están entre los protagonistas de la exposición que muestra al público el recién inaugurado museo del cineasta George Lucas en Los Ángeles (Estados Unidos), en el que también se puede ver la cierva de la cueva cántabra Patrimonio de la Humanidad.

Gracias a un acuerdo entre el Museo de Altamira y el Lucas Museum of Narrative Art, quien visite ese espacio estadounidense del creador de "La Guerra de las Galaxias", podrá contemplar en su interior los bisontes reproducidos en una pantalla de grandes dimensiones y bajo un cielo estrellado y la cierva de Altamira, también junto a esa imagen del astrofotógrafo Curtis Morgan.

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Según informa en una nota de prensa el Museo de Altamira, los bisontes abren el recorrido expositivo del nuevo espacio cultural impulsado por el director de cine y la empresaria Mellody Hobson.

En ese museo, George Lucas muestra unas 1.300 piezas de la colección de más de 40.000 obras que ha reunido en su vida.

Entre esas obras, que se han instalado por las cerca de treinta salas del museo, conviven obras originales y reproducciones, como el fresco de la Capilla Sixtina.

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El objetivo de ese museo, según señala Altamira, es resaltar el poder visual de la narración a través del arte y la tradición de contar historias que ha acompañado a la humanidad desde las cuevas prehistóricas hasta el cine contemporáneo.

El Lucas Museum of Narrative Art se ubica en Exposition Park, en el centro de Los Ángeles, en un edificio futurista diseñado por Ma Yansong, inspirado en las formas de una nave espacial, y cuenta con 27.870 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas.

La directora del Museo y Centro de Interpretación Altamira, Pilar Fatás, explica que hace dos años contactaron con ella para proponer la posibilidad de que las imágenes de Altamira pudieran estar en el museo, por ser "el primer arte narrativo de la humanidad”.

Fatás ha reconocido que fue "una grata sorpresa" esa propuesta y ha resaltado la importancia de exponer en ese museo las representaciones de Altamira, que ha podido ver, en una visita a principios de septiembre a Los Ángeles, con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert. EFE

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