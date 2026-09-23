Las personas con discapacidad cobran un 16,7 % menos, pese a su mayor salario en 15 años

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Madrid, 23 sep (EFE).- El salario medio anual bruto de los trabajadores con discapacidad se situó en 24.739 euros en 2024, frente a los 23.159 euros del año anterior, y supone un 16,7 % menos del percibido por las personas sin discapacidad que alcanzó 29.693 euros.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario de las personas con discapacidad creció un 6,8 % respecto a 2023 y alcanzó su cifra más elevada desde el inicio de la serie en 2010.

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Por sectores, los trabajadores con discapacidad empleados en industria y construcción percibieron 26.690 euros en 2024, por encima de los 24.429 euros de aquellos que trabajaban en los servicios.

En términos de salario por hora, los trabajadores con discapacidad percibieron de media 16,2 euros por hora, frente a los 18,8 euros de aquellos sin discapacidad.

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La brecha es mayor entre los hombres: los trabajadores con discapacidad percibieron 25.411 euros anuales, frente a los 32.292 euros de aquellos sin discapacidad, lo que supone un 21,3 % menos.

Entre las mujeres, el salario medio de las trabajadoras con discapacidad fue de 23.860, frente a los 26.990 euros de las que no tienen, lo que supone una diferencia del 11,6 %.

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Teniendo en cuenta la jornada, los asalariados con discapacidad a tiempo completo percibieron 28.848 euros anuales en 2024, frente a los 33.977 euros de los trabajadores sin discapacidad, un 15 % menos.

En los contratos a tiempo parcial, la remuneración fue de 12.900 euros para las personas con discapacidad y de 14.121 para aquellas sin discapacidad, una diferencia menor, de entorno del 8,7 %.

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Las diferencias se reproducen según el nivel de ocupación, aunque son más reducidas en las ocupaciones medias: los trabajadores con discapacidad cobraron 23.122 euros, frente a 23.683 euros de los asalariados sin discapacidad.

Son mayores en las ocupaciones bajas con salarios de 17.938 y 21.628 euros, respectivamente, una brecha del 17,1 %, mientras que en las altas, la remuneración alcanzó los 38.585 euros para las personas con discapacidad y los 41.553 euros para aquellas sin discapacidad, una diferencia del 7,1 %. EFE

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