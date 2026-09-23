La Policía retira productos de venta ambulante en la playa del Trampolín de Ceuta

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Ceuta, 23 sep (EFE).- La Policía Local de Ceuta, acompañados por efectivos de la Policía Nacional, ha acudido esta mañana a la playa del Trampolín para retirar los puestos de venta ambulante.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la actuación se produce por el incumplimiento de las ordenanzas municipales en este lugar, ya que desde hace varios días se ha constatado la presencia de migrantes que venden alimentos y otro tipo de productos en esta zona de baño.

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Los agentes han retirado, principalmente, productos alimenticios que los migrantes adquieren en los supermercados y revenden en esta zona a otros compatriotas, como ya sucedió en otro operativo puesto en marcha a última hora del martes.

Durante la actuación policial se han vivido momentos de tensión entre los agentes y los migrantes. EFE

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