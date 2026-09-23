La ministra de Vivienda asegura que han mediado para poder adquirir la casa de Maricarmen

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Madrid, 23 sep (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha indicado este miércoles que han mediado para adquirir la vivienda de la que va a ser desahuciada Maricarmen, una mujer de 87 años del barrio madrileño de Retiro, pero la empresa propietaria se "cachondea de las administraciones".

En este sentido, ha agregado que a la empresa propietaria de la vivienda le importa "un pimiento" la crítica y el movimiento social y que "se cachondea" de las administraciones públicas y de la ciudadanía porque tienen a una presidenta que les protege", ha dicho en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, la ministra ha confirmado que se han puesto en contacto con la empresa propietaria de la vivienda para hacerles entender que por encima del interés económico está el carácter social de esta vivienda y la vida de Maricarmen (a la que le han subido la renta de 500 a 1.650 euros del piso en el que lleva viviendo 70 años).

Isabel Rodríguez ha insistido en que Ayuso -que ayer estuvo inaugurando en la capital el encuentro inmobiliario 'The District'- ha puesto una "alfombra roja" a especuladores y fondos buitre, que "campan a sus anchas".

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"Hoy es un día muy triste, un día muy dramático, donde se evidencia las consecuencias de la especulación salvaje de no querer controlar el mercado, de ponerles alfombras rojas a los buitres y a los especuladores (...) No vamos a bajar los brazos", ha indicado.

A este respecto, ha afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la derecha y la "ultra derecha" se tienen que sentir interpelados con lo que está sucediendo este miércoles ante la casa de Maricarmen a la espera de que se ejecute su desahucio.

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La ministra ha añadido que la empresa propietaria de la vivienda "no mueve ni un dedo ni a la llamada de Naciones Unidas, ni a la llamada de los vecinos, ni a la más mínima humanidad".

"Este Parlamento tiene mucho que decir", ha añadido la titular de Vivienda, que recuerda que ha traído en tres ocasiones una propuesta para prohibir los desahucios y ha apuntado que desde julio los grupos políticos tienen encima de la mesa una medida que va más allá para paralizar para siempre esos desahucios y les pide aprobar este decreto lo antes posible. EFE

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