La investigación confirma que el joven tiroteado en Málaga fue confundido por los asesinos

Málaga, 23 sep (EFE).- La investigación policial confirma que el joven de 20 años que murió tras ser tiroteado el pasado viernes en Málaga fue confundido por los asesinos.
La víctima estaba sentada en un banco próximo a su domicilio y tres personas, que ya fueron detenidas y están en prisión, todas ellas de nacionalidad sueca, se le acercaron y le dispararon dos veces.
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El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado este miércoles que "desgraciadamente" fue confundido por los asesinos y ha subrayado que la Policía actuó "de forma muy rápida y efectiva como siempre hace en Málaga". EFE
(Foto) (Vídeo)
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