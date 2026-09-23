La argentina Cecilia Rodríguez recoge el Premio Francisco Ayala de novela corta

Guardar

(Corrige el titular y la entradilla de la CM3613 precisando que la autora ha recogido el premio)

Granada, 23 sep (EFE).- La escritora argentina Cecilia Rodríguez ha recogido este miércoles en Granada el Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala, con el que fue reconocida el pasado mes de junio por una obra de amor y autodestrucción.

PUBLICIDAD

Rodríguez fue distinguida entre más de mil obras procedentes de 27 países en esta tercera edición del Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala.

El premio reconoce su obra 'No debería excitarme que hables así', una historia de amor, autodestrucción y poesía que el jurado destacó por su "poética resistente" y su diálogo con el pop-art y el rock.

PUBLICIDAD

La escritora ha recogido este miércoles el premio en la sede de la Fundación Francisco Ayala en el marco de las actividades del Festival Internacional Cultur-Alh de la Universidad de Granada.

El galardón, impulsado por la Fundación Sierra Elvira con la Fundación Francisco Ayala y la editorial Traspiés, está dotado con 6.000 euros, una obra artística conmemorativa diseñada por el escultor y profesor de la Universidad de Granada Balbino Montiano y la publicación de la novela por la editorial Traspiés.

PUBLICIDAD

El jurado destacó su apuesta por una poética resistente que dialoga desde lo global con una cultura de la desfragmentación de modelos que se diluyen en el pop-art, el rock y una historia de amor, autodestrucción y poesía.

La tercera edición consolida la progresiva proyección internacional del certamen, que desde su creación ha ampliado tanto el número de participantes como su procedencia geográfica, según la organización.

PUBLICIDAD

La autora nació en Rosario en 1984 y actualmente reside en Capital Federal. Es licenciada en Artes de la Escritura por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y ejerce como docente adscrita a la cátedra de Taller de Narrativa III, dirigida por Pablo Katchadjian Havilio e Iosi.

También desarrolla una actividad vinculada a la crítica y la divulgación cultural como colaboradora de La Izquierda Diario, donde escribe sobre literatura y cultura.

El Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala nació en 2023 como homenaje al escritor granadino, uno de los grandes referentes de la novela corta en lengua española, con el propósito de impulsar la creación literaria y contribuir a la proyección internacional de este género. EFE

PUBLICIDAD

mro/vg/oli