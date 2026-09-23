Identidad propia sin copiar a equipos masculinos, fórmula para el fútbol femenino español

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Lisboa, 23 sep (EFE).- Trabajar una identidad propia que no se base en copiar a los equipos masculinos: esta fue la fórmula que ofreció este miércoles la responsable del fútbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Reyes Bellver, a las selecciones que quieran crecer.

"Identidad: creo que eso es lo que buscamos en el fútbol femenino y creo que estamos trabajando en un producto diferente con identidad propia. Este podría ser también mi consejo para las ligas o federaciones y para aquellas federaciones que ahora están despertando en el fútbol femenino", afirmó la responsable durante su participación en una mesa redonda durante el Portugal Football Summit, en Oeiras (próximo a Lisboa).

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Y añadió: "Céntrate en la identidad, en una estrategia basada en la identidad, no copies al fútbol masculino".

Cuestionada sobre el trabajo que ha llevado a cabo en la federación española, Bellver explicó que, desde la elección de Rafael Louzán como presidente de la RFEF, se han centrado en la construcción de los "cimientos" del fútbol, que comparó como "una ventana que abrir para iniciar la conversación".

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Como parte de su estrategia están trabajando en un "plan de acción" basado en los pilares de "excelencia" en las diferentes áreas del fútbol, en el liderazgo, la especialización y la visibilidad del fútbol femenino español.

"Estamos trabajando en estos pilares dentro de la federación y creo que esto es algo mucho más importante que los trofeos y el talento que, por supuesto, tenemos y queremos continuar", añadió.

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Sobre el programa de fertilidad dentro de la RFEF para las jugadoras femeninas anunciado este mes y que servirá para apoyar tratamientos como la fecundación in vitro y la congelación de óvulos, Bellver planteó que refleja esta identidad diferente a la de las modalidades masculinas.

"El fútbol femenino es diferente al fútbol masculino y dentro de la federación tenemos estas diferencias con los profesionales centrados en salud y las mujeres, tenemos diferencias en la estrategia", aclaró.

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Insistió también en la necesidad de ofrecer los recursos adecuados a las jugadoras, no sólo a nivel económico sino también sanitario, y de atender a sus necesidades.

Durante la mesa redonda, titulada 'Llenar estadios, conquistar pantallas: la ascensión del fútbol femenino", también participaron la responsable de la Liga Femenil mexicana, Mariana Gutiérrez, y la ejecutiva de Mercury13, Kerstin Lutz. EFE

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