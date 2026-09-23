España, Inglaterra, Brasil y Colombia, entre participantes de Copa de la Amistad sub-18

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- Las selecciones sub-18 masculinas de España, Inglaterra, Brasil, Colombia, Canadá, Costa de Marfil, Egipto y Corea del Sur participarán desde este jueves en la Copa de la Amistad de la UEFA, que se disputará en Nyon (Suiza) hasta el próximo 3 de octubre.

El torneo, lanzado en mayo de 2024, invita anualmente a selecciones masculinas y femeninas de la categoría de Europa y el resto de confederaciones a participar en torneos de ocho equipos y forma parte del programa de desarrollo "UEFA Together", cuyo objetivo es compartir conocimientos y reforzar la cooperación futbolística mundial.

PUBLICIDAD

Además de los partidos, la Copa de la Amistad incluye un programa de actividades culturales, talleres para jugadores y entrenadores y en esta edición celebrará un festival los días 30 de septiembre y 3 de octubre para que los aficionados puedan jugar al fútbol en el Centro Deportivo de Colovray, que acogerá la competición.

En la misma, las selecciones de Colombia, Egipto, Inglaterra y Corea del Sur formarán parte del grupo A y España, Brasil, Canadá y Costa de Marfil del grupo B. EFE

PUBLICIDAD