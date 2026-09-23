Enrique Clemente causará baja entre seis y ocho semanas, pero evita el quirófano por ahora

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Las Palmas de Gran Canaria, 23 sep (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Enrique Clemente permanecerá de baja entre seis y ocho semanas por un problema de menisco, aunque ha evitado, de momento, pasar por el quirófano, según ha informado este miércoles el club isleño de LaLiga Hypermotion.

El defensa aragonés arrastra desde la pasada temporada una "meniscopatía externa de su rodilla izquierda", como reconoce la entidad en el parte médico emitido.

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Clemente continuará con un "tratamiento conservador, que se extenderá de seis a ocho semanas", y será entonces cuando se le realizará "una nueva valoración", según añade el comunicado, por lo que, de momento, se descarta que sea intervenido quirúrgicamente.

A pesar de esas molestias, el jugador zaragozano ha participado esta temporada en tres partidos ligueros, dos de ellos como titular, e incluso anotó el gol de la victoria en Cádiz (0-1), el pasado día 12. EFE

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