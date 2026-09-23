El Teatro Real consigue cuatro nominaciones en los International Opera Awards 2026

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Madrid, 23 sep (EFE).- El Teatro Real ha celebrado este miércoles la consecución de cuatro nominaciones para la próxima edición de los International Opera Awards, llamados popularmente los Oscar del ámbito operístico y cuyos ganadores se darán a conocer el 21 de noviembre en una ceremonia en Viena.

En concreto, ha recabado nominación en la categoría reina de "mejor teatro", pero también en la de "mejor nueva producción" por 'El sueño de una noche de verano' de Benjamin Britten, que contó con dirección musical de Ivor Bolton y escénica de Deborah Werner.

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También ha sido digna de mención 'Enemigo del pueblo', la ópera de Francisco Coll, que será candidata a "mejor estreno absoluto", así como la iniciativa educativa Agrupación Musical Inclusiva (AMI), con la que el Real por primera vez optará al premio a "la igualdad de oportunidades".

En la última edición de los International Opera Awards, el Teatro Real ya fue galardonado con galardón de "sostenibilidad" en reconocimiento a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio, así como por su compromiso y esfuerzo continuado, a lo largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono. EFE

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