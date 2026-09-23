El PSOE acusa a la diputada del PP Ana Vázquez de vaciar el bote de espray en el Congreso

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Madrid, 23 sep (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este miércoles a la diputada del PP Ana Vázquez de haber vaciado en las instalaciones del Congreso el bote de espray tóxico por el que la presidencia de la Cámara le ha pedido abandonar el hemiciclo.

Vázquez ha mostrado un espray tóxico durante la sesión de control al Gobierno y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha pedido abandonar el hemiciclo por portar un "arma" y le ha exigido que salir a "depositarlo".

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Poco después fuentes parlamentarias han informado de que se había precintado un comedor, las cocinas y otras zonas del Congreso, situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara un espray tóxico en unos baños, algo que ha causado que varias personas tuvieran que ser atendidas por los servicios médicos.

Ante este suceso, Mínguez ha compartido un vídeo en X de las declaraciones de Vázquez a su salida del hemiciclo, en las que decía que en esos momentos se dirigía a la comisaría de la Cámara para dejar el bote que, ha añadido, había vaciado previamente en la calle.

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"Y lo llevó… pero antes lo vació…", ha escrito Mínguez en un mensaje acompañado de varias fotografías de las dependencias de la Cámara Baja precintadas. EFE

(Foto) (Vídeo)