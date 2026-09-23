Espana agencias

El PSOE acusa a la diputada del PP Ana Vázquez de vaciar el bote de espray en el Congreso

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este miércoles a la diputada del PP Ana Vázquez de haber vaciado en las instalaciones del Congreso el bote de espray tóxico por el que la presidencia de la Cámara le ha pedido abandonar el hemiciclo.

Vázquez ha mostrado un espray tóxico durante la sesión de control al Gobierno y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha pedido abandonar el hemiciclo por portar un "arma" y le ha exigido que salir a "depositarlo".

PUBLICIDAD

Poco después fuentes parlamentarias han informado de que se había precintado un comedor, las cocinas y otras zonas del Congreso, situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara un espray tóxico en unos baños, algo que ha causado que varias personas tuvieran que ser atendidas por los servicios médicos.

Ante este suceso, Mínguez ha compartido un vídeo en X de las declaraciones de Vázquez a su salida del hemiciclo, en las que decía que en esos momentos se dirigía a la comisaría de la Cámara para dejar el bote que, ha añadido, había vaciado previamente en la calle.

PUBLICIDAD

"Y lo llevó… pero antes lo vació…", ha escrito Mínguez en un mensaje acompañado de varias fotografías de las dependencias de la Cámara Baja precintadas. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desconvocan la huelga sanitaria en Ceuta porque no se han comunicado los servicios mínimos

El sindicato critica la actitud beligerante del Ingesa

Desconvocan la huelga sanitaria en Ceuta porque no se han comunicado los servicios mínimos

El fondo buitre Urbagestión desahucia en Madrid a Maricarmen, la vecina de 87 años que se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda

La mujer, con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, ha vivido en el mismo piso durante 70 años con un contrato de alquiler de renta antigua que data de 1956. Durante el desalojo se han producido numerosas cargas policiales

El fondo buitre Urbagestión desahucia en Madrid a Maricarmen, la vecina de 87 años que se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda

Investigadores españoles crean una innovadora terapia para revertir heridas de guerra y evitar amputaciones

El tratamiento combinó un bacteriófago responsable de la infección con un antibiótico de último recurso

Investigadores españoles crean una innovadora terapia para revertir heridas de guerra y evitar amputaciones

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

La ‘catedral de la gastronomía’ está en Valencia: un mercado modernista con cúpulas de 30 metros y sabores de la mejor huerta valenciana

Huerta, mar y arquitectura en el corazón de Cap i Casal: un edificio reconocido como Bien de Interés Cultural

La ‘catedral de la gastronomía’ está en Valencia: un mercado modernista con cúpulas de 30 metros y sabores de la mejor huerta valenciana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo admite el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la tasa de basuras y decidirá si debía publicar los estudios con los que la calculó

El Supremo admite el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación de la tasa de basuras y decidirá si debía publicar los estudios con los que la calculó

Varias zonas del Congreso precintadas tras un vertido de gas pimienta: un trabajador del PP admite accionarlo “sin querer” en el baño mientras lo lavaba por petición de Ana Vázquez

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Una cena para 400 invitados, 36.058 euros públicos, la Giralda de Sevilla de fondo y políticos del PP, PSOE y Vox: la polémica gala que ahora investiga la Justicia

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo cuidar la caja de cambios en coches automáticos: “Le estamos causando un estrés”

ECONOMÍA

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral