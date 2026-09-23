El precio del diésel roza máximo anual pese a rebaja de 20 céntimos, que acaba en octubre

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Madrid, 23 sep (EFE).- El precio de venta del diésel en las gasolineras españolas acumula dieciséis jornadas consecutivas de subida pese a la rebaja de 20 céntimos por litro y ya se encuentra en 1,934 euros, solo un 0,4 % menos que el 21 de marzo, último día en el que no hubo en vigor ningún descuento fiscal para los carburantes.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que este martes -el último registro actualizado- el diésel se pagaba a 1,934 euros por litro, lo que marca el segundo registro más alto del año, solo por detrás de los 1,942 euros del 21 de marzo.

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El diésel se ha encarecido un 2,8 % en la última semana y un 4,4 % desde el 31 de agosto, último día en el que la rebaja fiscal aplicada a este combustible era de 10 céntimos por litro y no de 20 céntimos como ahora. Desde que comenzó septiembre, el precio de venta del diésel en las estaciones de servicio españolas ha subido un 9 %.

El gasóleo de automoción disfruta de un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, el doble del aplicado en agosto (10 céntimos por litro), después de que este carburante se encareciera un 15,7 % en julio.

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La primera rebaja fiscal para mitigar los efectos de la guerra en Irán entró en vigor el pasado 22 de marzo e incluía una reducción del 21 al 10 % del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos; y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea. A partir de julio estas medidas se fueron atenuando progresivamente y al acabar este mes podrían llegar a su fin, aunque el Gobierno ha confirmado que está estudiando la situación.

Si no se tiene en cuenta la rebaja fiscal para observar la escalada real del precio del combustible, el diésel antes de impuestos se ha encarecido un 74,6 % desde el inicio de la guerra en Irán (28 de febrero), según los datos más actualizados de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

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Por su parte, la gasolina encadena veinte jornadas consecutivas anotando máximos anuales y ya se paga de media a 1,926 euros por litro de media en las estaciones de servicio españolas, un 1,4 % más que hace una semana y un 11,9 % más que hace un mes.

Este carburante cuenta con un descuento de 5 céntimos por litro en vigor desde el 1 de septiembre, la mitad que en agosto, cuando era de 10 céntimos.

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Antes de impuestos, la gasolina se ha encarecido un 55,6 % desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Medio el pasado febrero.

Este martes, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba 105,93 euros, 1,48 euros más que hace una semana, mientras que uno de diésel costaba 106,37 euros, 2,92 euros más que el martes de la semana pasada.

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Los datos de la CNMC también señalan que la estación de servicio que suministraba la gasolina más cara de España este martes se encontraba en Mahón (Islas Baleares), con un precio de 2,399 euros por litro. Por su parte, la gasolina más barata se suministraba en Tarragona a 1,465 euros por litro.

En cuanto al diésel, el más caro se vendía también en Mahón a 2,299 euros por litro, mientras que el más barato se registró en Fuente-Álamo (Albacete) a 1,499 euros.

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Por operador, la gasolina y el gasóleo más caro los suministraba este martes Moeve, a 2,02 euros y a 2,032 euros respectivamente, mientras que los más baratos fueron suministrados por la compañía de gasolineras de bajo coste Ballenoil a 1,837 euros y a 1,836 euros. EFE

(foto)(infografía)