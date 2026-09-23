Espana agencias

El PP reconoce un error de cálculo que se esté hablando del espray y no de lo que importa

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- Varios diputados del PP han calificado este miércoles como "error" la 'performance' que ha llevado a cabo en el pleno del Congreso la diputada popular Ana Vázquez, quien ha sacado un espray de pimienta para hablar de las mujeres en Ceuta, que ha acabado opacando la sesión de control al Gobierno y provocando la clausura de parte de un edificio de la Cámara Baja.

"Es un error, no deberíamos estar hablando de esto", se lamentaba un miembro de la cúpula del partido en los pasillos del Congreso, en los que no se ha hablado de otra cosa en toda la jornada.

PUBLICIDAD

Mientras que los focos deberían estar puestos en la crisis de Ceuta o en los casos de presunta corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, han afirmado varios diputados, algunos de ellos dirigentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, todo el protagonismo de la jornada ha recaído en el espray, una situación que pone de manifiesto lo arriesgado de ciertas 'performance'.

La polémica ha surgido durante la sesión de control al Gobierno, cuando faltaban cinco minutos para las diez de la mañana y la diputada Vázquez ha sacado un espray para ilustrar la situación que, asegura, viven muchas mujeres y niños en Ceuta.

PUBLICIDAD

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha pedido que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma" y la diputada ha acabado saliendo de la sala y defendiendo indignada, en los pasillos, que aquello no era un arma y que estaba vacío.

Según han confirmado a la prensa fuentes del Grupo Popular, sabían que Vázquez iba a hacerlo y no lo consideraron inapropiado. El propio Feijóo, en los pasillos, avalaba a Vázquez y ponía también el grito en el cielo por la acción de Armengol.

Todo habría quedado en un rifirrafe parlamentario más si no fuera porque a las 10:20 se ha registrado un aviso de incidente, después de que los ujieres del Congreso fueran alertados de un olor fuerte en uno de los edificios de la Cámara Baja y vieran a una mujer vomitando.

Como consecuencia de esto, el Congreso ha precintado un comedor, las cocinas y otras zonas, incluidos despachos de Vox y EH Bildu, situadas en uno de sus edificios de ampliación.

En diversas entrevistas en televisión Vázquez se ha desmarcado de lo sucedido, pero un par de horas después ha sido un trabajador del partido quien ha salido a dar explicaciones y reconocer que fue él quien, por petición de la diputada, limpió el dispositivo y salió algo de gas.

"Es acojonante que estemos hablando de esto, a veces somos un poco giles", reconocía otro diputado en una conversación informal.

Otro volvía a insistir en quitarle hierro al asunto y defendía que quizás Vázquez desconocía que el reglamento no permite llevar un objeto así y que ella sólo pretendió enseñar una muestra gráfica de lo que cada día viven miles de mujeres en Ceuta y de niños que tienen que llevar esprays en las mochilas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’

El ganador de un Emmy Internacional ha sido reconocido por su trabajo en la obra que ha cocreado junto a Pau Matas Nogué, un montaje que, según el jurado, “ha conquistado a la crítica y al público”

El actor Oriol Pla gana el Premio Nacional de Teatro por su “espectáculo deslumbrante” en la obra ‘Gula (Gola)’

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

La inversión de los hogares en deuda pública española crece por quinto mes consecutivo y en julio alcanzó los 822 millones, mientras las letras a 12 meses ofrecen un 2,846% de interés, su nivel más alto desde septiembre de 2024

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

La tiara de esmeraldas de Isabel II brilla de nuevo en Sevilla: el tesoro familiar que ha aparecido en la boda de la nieta de Tessa de Baviera

Cristina Escudero Márquez se ha dado el ‘sí, quiero’ con José San Martín en la Hacienda San Juan del Hornillo, propiedad de la familia

La tiara de esmeraldas de Isabel II brilla de nuevo en Sevilla: el tesoro familiar que ha aparecido en la boda de la nieta de Tessa de Baviera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT cambia las reglas el 1 de octubre: los peatones tendrán prioridad en las calles de plataforma única

La DGT cambia las reglas el 1 de octubre: los peatones tendrán prioridad en las calles de plataforma única

Quién es Ana Vázquez, la diputada del PP conocida como “el azote de Marlaska” que ha sacado un spray de pimienta en el Congreso

La Audiencia Nacional condena a Sito Miñanco a 17 años por introducir casi cuatro toneladas de cocaína y absuelve a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont

Militares españoles enseñan a fuerzas de Líbano a actuar contra artefactos explosivos improvisados y minas

Zapatero asegura al juez Calama que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

ECONOMÍA

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

DEPORTES

Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: “Si no lo gano este año, iré a por el siguiente, y si lo gano, querré cinco más”

Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: “Si no lo gano este año, iré a por el siguiente, y si lo gano, querré cinco más”

España acaba con Kazajistán en los dobles y se mete en las semifinales de la Billie Jean King

Benjamín Noval, la nueva perla del ciclismo español que ha conquistado el Mundial Junior: el hijo del exgregario de Contador que en un año se hará profesional

Los hermanos Obama, dos joyas del Atlético que se quedaron en el camino: “Le di a Lucas Hernández. El Cholo paró la sesión y me dijo ”¿quieres seguir entrenando?”

Fernando Alonso sigue sin dar pistas sobre su futuro, pero avisa a la F1: “Se han asesinado circuitos este año”