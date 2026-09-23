El PP reconoce un error de cálculo que se esté hablando del espray y no de lo que importa

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Madrid, 23 sep (EFE).- Varios diputados del PP han calificado este miércoles como "error" la 'performance' que ha llevado a cabo en el pleno del Congreso la diputada popular Ana Vázquez, quien ha sacado un espray de pimienta para hablar de las mujeres en Ceuta, que ha acabado opacando la sesión de control al Gobierno y provocando la clausura de parte de un edificio de la Cámara Baja.

"Es un error, no deberíamos estar hablando de esto", se lamentaba un miembro de la cúpula del partido en los pasillos del Congreso, en los que no se ha hablado de otra cosa en toda la jornada.

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Mientras que los focos deberían estar puestos en la crisis de Ceuta o en los casos de presunta corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, han afirmado varios diputados, algunos de ellos dirigentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, todo el protagonismo de la jornada ha recaído en el espray, una situación que pone de manifiesto lo arriesgado de ciertas 'performance'.

La polémica ha surgido durante la sesión de control al Gobierno, cuando faltaban cinco minutos para las diez de la mañana y la diputada Vázquez ha sacado un espray para ilustrar la situación que, asegura, viven muchas mujeres y niños en Ceuta.

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha pedido que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma" y la diputada ha acabado saliendo de la sala y defendiendo indignada, en los pasillos, que aquello no era un arma y que estaba vacío.

Según han confirmado a la prensa fuentes del Grupo Popular, sabían que Vázquez iba a hacerlo y no lo consideraron inapropiado. El propio Feijóo, en los pasillos, avalaba a Vázquez y ponía también el grito en el cielo por la acción de Armengol.

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Todo habría quedado en un rifirrafe parlamentario más si no fuera porque a las 10:20 se ha registrado un aviso de incidente, después de que los ujieres del Congreso fueran alertados de un olor fuerte en uno de los edificios de la Cámara Baja y vieran a una mujer vomitando.

Como consecuencia de esto, el Congreso ha precintado un comedor, las cocinas y otras zonas, incluidos despachos de Vox y EH Bildu, situadas en uno de sus edificios de ampliación.

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En diversas entrevistas en televisión Vázquez se ha desmarcado de lo sucedido, pero un par de horas después ha sido un trabajador del partido quien ha salido a dar explicaciones y reconocer que fue él quien, por petición de la diputada, limpió el dispositivo y salió algo de gas.

"Es acojonante que estemos hablando de esto, a veces somos un poco giles", reconocía otro diputado en una conversación informal.

Otro volvía a insistir en quitarle hierro al asunto y defendía que quizás Vázquez desconocía que el reglamento no permite llevar un objeto así y que ella sólo pretendió enseñar una muestra gráfica de lo que cada día viven miles de mujeres en Ceuta y de niños que tienen que llevar esprays en las mochilas. EFE

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