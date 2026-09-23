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El PP pregunta a Zapatero si ya era comisionista como presidente y a Sánchez si también "tiene caja fuerte en Moncloa"

23/09/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con siete preguntas y dos interpelaciones urgentes. El mayor peso del examen del Congreso lo tendrán el ministro del Interior y la ministra de Defensa aunque la oposición también interpelará a otros ministros. Después de la sesión de control, el Congreso debatirá y votará la convalidación de medidas económicas de urgencia. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El Partido Popular ha preguntado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero si ya "era comisionista" cuando presidía el Gobierno y le ha emplazado a aclarar por qué no declaró el "supuesto regalo personal" de Arabia Saudí en 2007. Además, ha interpelado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si también "tiene caja fuerte en Moncloa con las joyas que le regalan mandatarios internacionales".

"Zapatero debe explicar si también era comisionista cuando era presidente del Gobierno", ha señalado el PP en un comunicado después de que el expresidente haya asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007.

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El PP ha señalado que Zapatero prometió aclarar el origen de las joyas halladas en su despacho "en diez días" pero "tres meses después y tras requerimiento judicial, ha enviado un escrito asegurando que fueron un 'regalo personal' del rey de Arabia Saudí que recibió en el Palacio de la Moncloa".

Según el PP, se trataría de un "obsequio" que se llevó a su despacho "sin informar a absolutamente nadie". "Ahora pide una comisión rogatoria en Arabia Saudí, pero tendría que explicar inmediatamente por qué nunca declaró ese supuesto 'regalo personal'. ¿Quizá porque fue una comisión como la del 1% del rescate de Plus Ultra?", ha preguntado.

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El PP considera que las investigaciones ya apuntan a que José Luis Rodríguez Zapatero "ha actuado como un comisionista después de dejar el Gobierno" y cree que la clave ahora es "determinar si también era comisionista cuando era presidente".

"SÁNCHEZ TAMBIÉN DEBE DAR EXPLICACIONES YA"

En cualquier caso, ha asegurado que la responsabilidad no solo es de Zapatero sino que Pedro Sánchez "también debe dar explicaciones ya" porque, a su entender, en su "obsesiva defensa" del expresidente "llegó a asegurar que todos los presidentes del Gobierno reciben regalos".

"¿Tiene él también una caja fuerte en La Moncloa con las joyas que le regalan mandatarios internacionales? Sánchez debería aclarar qué regalos ha recibido durante su Presidencia y qué destino han tenido", ha recalcado.

El PP ha recordado que Sánchez justificó las joyas de Zapatero afirmando que en 2007 "no existía una legislación que hoy sí existe" sobre los regalos a un presidente. Pero, según el PP, fue el propio Zapatero quien aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno que "limitaba la aceptación de regalos y establecía que los obsequios de especial valor debían incorporarse al Patrimonio del Estado". "Zapatero tendrá que explicar por qué se quedó con las joyas y Sánchez por qué lleva meses ejerciendo como su principal defensor", ha enfatizado.

Finalmente, el PP ha señalado con ironía que está deseoso por saber "las fechas de los actos de campaña en los que van a participar juntos junto a otros candidatos socialistas". "Seguro que al electorado le encanta saber que la cadena (de oro) que une a Zapatero y a Sánchez no se ha roto pese al avance de las investigaciones", han indicado fuentes del partido.

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EuropaPress

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