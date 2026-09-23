El periodista que destapó safaris humanos en Sarajevo: "Hay 53 guerras donde podría pasar"

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Paula Padilla

Barcelona, 23 sep (EFE).- El periodista Ezio Gavazzeni, que ha destapado el presunto negocio turístico que llevaba a adinerados amantes de las armas a Sarajevo para asesinar a civiles durante el asedio de los 90, advierte de que actualmente hay cincuenta y tres guerras alejadas del foco mediático donde algo similar “podría pasar”.

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“Hay cincuenta y tres guerras olvidadas en el mundo, sin periódicos ni cámaras, como la de Sudán, en las que ya sabemos que hay violaciones en masa, fosas comunes, torturas… En estos conflictos, donde quien quiera puede desfogar sus propias perversiones sin ser investigado, esto podría pasar”, dice a EFE el periodista italiano, aludiendo al negocio destapado por sus investigaciones, ahora traducidas al castellano en ‘Safaris humanos’ (Península).

A raíz de su denuncia, respaldada por testimonios de exmilitares, miembros de servicios de inteligencia, testigos presenciales o personas vinculadas a la organización de los viajes, la Fiscalía de Milán abrió diligencias a finales de 2025, labor a la que se han sumado los ministerios públicos de Sarajevo, Berna, Viena y Bruselas, y que ya han encausado a siete sospechosos, la mayoría de ellos presuntos clientes de los ‘safaris’.

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“Espero que las fiscalías pasen de los testimonios a las pruebas, porque yo puedo hacer una investigación a fondo, pero el 95 % son fuentes”, declara Gavazzeni, quien a la vez alberga la esperanza de que la difusión del caso y la presión ciudadana insten a otras fiscalías europeas a colaborar en las pesquisas. “La opinión pública va a pedir la apertura de investigaciones”, sostiene.

Gavazzeni empezó a investigar este fenómeno en 2023, a raíz del documental ‘Sarajevo Safari’, del esloveno Miran Zupanič, pero su primer conocimiento sobre el turismo de guerra en Bosnia se remonta a 1995, cuando la prensa italiana publicó algunos artículos al respecto que, sin embargo, en ese momento no motivaron mayores investigaciones.

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“En ese momento Italia éramos del grupo de los buenos, estábamos a favor de la población de Sarajevo, además de formar parte de la operación de la OTAN del 96 para consolidar la paz, así que imagínate si sale en el telediario que algunos de los ricos buenos van a disparar a civiles”, argumenta el periodista sobre unos viajes a los que asistieron, según sus fuentes, unos 230 italianos.

Hasta 400 turistas procedentes de países europeos habrían participado en estos ‘safaris’, donde asesinaron a alrededor de 1.000 personas, entre las que destacaban los niños y las chicas jóvenes, los “objetivos preferidos” de los francotiradores y también los más caros, con tarifas que ascendían hasta los 100.000 euros por víctima, según Gavazzeni.

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Detrás de estos viajes, señalan los testimonios, habría un entramado vinculado a organizaciones de seguridad y corporaciones privadas con ramificaciones en Bélgica, Italia, Francia, Londres y también Barcelona, según una de las fuentes, que señaló la posible existencia de una agencia catalana que organizaba viajes a la antigua Yugoslavia para “cazar seres humanos”.

“Me llegó un mail de una persona hablando de un amigo millonario de su padre que presumía de haber estado allí y que decía que se llegaba a Sarajevo a través de una empresa de Barcelona que también organizaba safaris para cazar elefantes en África”, detalla Gavazzeni, quien reconoce, sin embargo, que se debería indagar más para poder sacar conclusiones.

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“Quizás ir a la Cámara de Comercio de Barcelona para saber si estas sociedades organizaban safaris, si tenían un archivo de clientes, si sigue existiendo”, propone en referencia a una actividad que se publicitaba mayoritariamente mediante el “boca a boca” en lugares como polígonos de tiro y clubes exclusivos, y de la que prácticamente no queda rastro documental.

Gavazzeni apunta también a los datos recabados por los destacamentos militares desplegados en el terreno como parte de la misión de paz de Naciones Unidas durante la guerra de los Balcanes, entre ellos el de España, en la ciudad de Mostar, que sospecha que podría haber tenido conocimiento de dichos ‘safaris’.

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“Existía una red de informantes que identificaban grupos, pasos, convoyes de ayuda… Cada dos o tres días seguro que pasaban partes, y a mí me gustaría leerlos para ver qué sale allí”, avanza.

Pendiente de ir a prestar declaración ante la Fiscalía de Bruselas en octubre, Gavazzeni espera que la publicación de sus investigaciones anime también a otros periodistas a profundizar en las implicaciones de sus respectivos países en la trama, así como a políticos a reclamar que los Gobiernos reaccionen, algo que en España hizo Sumar el pasado marzo y que el periodista considera “el camino correcto a seguir”. EFE

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(Foto)