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El mexicano Javier Aguirre, nuevo entrenador del Valencia

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València, 23 sep (EFE).- El veterano técnico mexicano Javier Aguirre será el nuevo entrenador del Valencia, según anunció este miércoles el club de Mestalla, con el que ha firmado un contrato hasta el final de esta campaña 2026-2027 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una campaña más.

Para Aguirre, de 67 años y hasta este mes de julio seleccionador de México, el Valencia será su séptimo club en España tras pasar por el Mallorca, al frente del cual estuvo entre 2022 y 2024, el Leganés, el Espanyol, el Zaragoza, el Atlético de Madrid y el Osasuna, su primer banquillo en LaLiga en 2002 y club en el que jugó en la campaña 1986-1987. EFE

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