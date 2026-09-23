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El Gobierno trabaja en más ayudas al sector pesquero frente al alza del precio del gasóleo

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Madrid, 23 sep (EFE).- El Gobierno está trabajando en las ayudas al sector pesquero para seguir apoyándole frente al alza del precio del gasóleo, así como en la negociación de acuerdos internacionales, el presupuesto europeo y la reforma de la política pesquera.

Así lo ha asegurado este miércoles el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha respondido en el pleno del Congreso una pregunta del diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea sobre la actuación del Ejecutivo para garantizar la continuidad de la flota de altura vasca.

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"El Gobierno ha aprobado sendos decretos leyes de ayudas al sector; vamos a continuar sobre ello", ha destacado Planas, que ha precisado que, en relación con los "apoyos coyunturales", seguirán haciéndolo "en defensa de la flota y el sector agroalimentario, que tan importante es para España".

El ministro ha afirmado que el gasóleo es un "elemento muy importante", pues representa de media un 50 % del gasto en insumos de los barcos pesqueros.

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Además, Planas ha señalado que ha inscrito en el próximo Consejo Europeo de ministros de Pesca el debate sobre los acuerdos internacionales, que "son tan necesarios", en especial el firmado entre la UE y Mauritania, cuyo protocolo pesquero concluye a mediados de noviembre.

El titular de Pesca ha añadido que están trabajando en la financiación del nuevo marco plurianual de la Unión Europea (UE) 2028-20234, la reforma de la Política Pesquera Europea y la negociación en diciembre de los Totales Admisibles de Capturas (TACs) y cuotas de pesca.

"Esa es la forma de trabajar al servicio del sector pesquero y de todos los españoles", ha resaltado.

El diputado del PNV ha recordado que la flota vasca de Ondarroa está amarrada porque "salir a la mar ya no compensa", el precio del gasóleo está poniendo en riesgo la viabilidad de la actividad y las ayudas actuales "no son suficientes", por lo que ha pedido que se prorroguen y se refuercen.

Agirretxea ha reclamado que las ayudas se calculen sobre el consumo real de cada embarcación porque aplicar el límite actual de 20 céntimos por litro sobre un consumo de referencia establecido administrativamente, "normalmente inferior al real, reduce de forma significativa la compensación efectiva de cada barco".

El parlamentario vasco ha sostenido que el problema del gasóleo, "que no desaparecerá en una semana", se suma a la presión sobre el sector en forma de falta de relevo generacional, política de descartes, más costes y burocracia, y decisiones adoptadas en Bruselas "que afectan directamente a la actividad de la flota".

De los 8.324 buques pesqueros inscritos en el registro, 366 lo son de altura, que capturan más de la mitad de las 750.000 toneladas que extrae la flota española, una actividad en la que destacan los barcos vascos.

Planas ha expresado su "especial interés" en esa flota y ha coincidido en que los pescadores necesitan "una rentabilidad y una perspectiva empresarial regular y de futuro". EFE

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