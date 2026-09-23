El FESCIVAL de Segovia no celebrará su V edición por quedarse fuera de ayudas municipales

Guardar

Segovia, 23 sep (EFE).- La quinta edición del Festival de Cine Europeo y Valores Democráticos, FESCIVAL, de Segovia, no se celebrará en 2026 tras no lograr la valoración suficiente en el proceso de ayudas por concurrencia competitiva de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, apoyo económico que, según la organización, habría permitido garantizar su realización.

La Fundación Valores Democráticos, promotora del festival, ha informado de que la quinta edición estaba prevista para comenzar el próximo 23 de octubre, pero finalmente no podrá llevarse a cabo.

PUBLICIDAD

La organización ha explicado que tampoco ha sido posible alcanzar este año un convenio con el Ayuntamiento de Segovia, como había ocurrido en anteriores ediciones, que les permitiera disponer del tiempo necesario para preparar y desarrollar la programación.

La Fundación ha expresado su pesar por no poder cumplir con su compromiso con la ciudad y ha defendido la utilidad de mantener, a través del cine, un diálogo sobre la importancia de conocer y defender los valores democráticos.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha agradecido el respaldo recibido de las instituciones que, según ha señalado, estaban dispuestas a colaborar con el festival, entre ellas EUNIC Madrid, la representación de la Comisión Europea en Madrid y el Ateneo. EFE

jmm/mr/lml