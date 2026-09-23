El Congreso reprueba a la ministra de Educación por los "nefastos" resultados de PISA 2025

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Madrid, 23 sep (EFE).- El pleno del Congreso ha aprobado una moción del PP que reprueba a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, por los "nefastos" resultados obtenidos en el informe PISA 2025, que han supuesto una caída histórica en el rendimiento de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.

Con los votos a favor del PP, Vox, UPN y Junts, el pleno del Congreso ha dado luz verde a la iniciativa presentada por los populares para censurar a la ministra de Educación por las políticas educativas emprendidas y por "no asumir responsabilidad alguna" ante los datos de PISA.

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La moción ha recibido 177 votos a favor y 171 en contra e insta al Presidente del Gobierno a proceder al cese de Tolón para que "la educación sea una verdadera prioridad de la agenda política del Gobierno".

"Creíamos imposible que la calidad educativa de este país podía caer más bajo, pero cada vez que se cambiaba de ministra caíamos todavía más", ha lamentado el diputado del PP Óscar Clavell, al tiempo que Vox ha criticado la falta de inversión y recursos educativos y Junts ha apoyado "recuperar la exigencia, el esfuerzo y garantizar los aprendizajes básicos".

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El texto de la iniciativa del PP criticaba también "la pésima gestión del inicio del curso escolar ante los graves acontecimientos registrados desde el 30 y 31 de julio en Ceuta".

El Congreso ha aprobado también instar al Ejecutivo a "adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el retorno o la devolución de quienes entraron ilegalmente en Ceuta".

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En la moción se ha incluido un punto, también aprobado por la mayoría de la Cámara Baja, para que los menores extranjeros que llegaron a Ceuta, previa identificación, determinación de su edad y localización de sus familias, se proceda "atendiendo a su interés superior, a su retorno al entorno familiar o a su entrega a los servicios de protección de su país de origen".

La mayoría de los diputados han pedido al Gobierno garantizar la seguridad y el bienestar emocional de los alumnos de Ceuta, retirando las directrices que perjudiquen su rendimiento, garantizando la igualdad de oportunidades de todos, pese a que en este punto Junts se ha abstenido.

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El resto de la moción del PP que solicitaba la elaboración de un plan de lectura de una hora diaria al menos en Educación Primaria y que se garantizara la gratuidad de 0 a 3 años en todos los centros, cofinanciada al 50 % entre el Estado y las Comunidades Autónomas, no ha salido adelante. EFE

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