Ejecutado en Madrid el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años

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Madrid, 23 sep (EFE).- La comisión judicial encargada del lanzamiento de Maricarmen ha ejecutado este miércoles el desahucio de la anciana de 87 años del domicilio en el que ha vivido los últimos 70 años en la calle alcalde Sáinz de Baranda de Madrid y del cual ha salido a las 13:00 horas en camilla hacia una ambulancia del Samur.

Maricarmen ha dejado obligada su vivienda, en camilla y acompañada por efectivos sanitarios del Samur que le han llevado a una ambulancia, mientras las decenas de personas que estaban tras el cordón policial situado a varios metros del portal han gritado en apoyo de la anciana.

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A las puertas del edificio, su abogada Beatriz Duro, ha explicado previamente que la propiedad, la socimi Urbagestión, no ha aceptado las propuestas existentes para llegar a una solución o aplazar la salida de la mujer del inmueble.

Para que pudiera producirse el lanzamiento, la Policía Nacional ha desalojado uno a uno a todos los activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid que estaban sentados delante del portal y dentro del edificio de la calle Sáinz de Baranda desde la pasada noche para intentar impedir la ejecución del desahucio. EFE

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