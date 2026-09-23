Dos de los heridos en el incendio de la residencia de L'Ametlla siguen hospitalizados

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L'Ametlla del Vallès (Barcelona), 23 sep (EFE).- Dos de las 13 personas ingresadas por inhalar humo en el incendio de la pasada noche en una residencia sociosanitaria de l'Ametlla del Vallès (Barcelona) continuarán hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que las otras once serán dadas de alta a lo largo del día.

Además de los 13 heridos, el incendio, declarado entre las 22 y las 23 horas de ayer martes por causas que aún no han trascendido, ha causado la muerte de uno de los usuarios.

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Este es el último balance del estado de salud de las personas afectadas por el incendio que ha detallado este miércoles el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, tras visitar la residencia esta mañana.

En declaraciones a los periodistas, el conseller ha explicado que de los 80 usuarios del centro, 78 resultaron afectados por el humo, aunque sólo 13 tuvieron que ser ingresados en los hospitales de Granollers, de Mollet del Vallès y de Sant Celoni, todos en la provincia de Barcelona.

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De estos 13, dos continuarán ingresados, uno en la UCI, mientras que los otros 11 irán recibiendo el alta durante el día de hoy y serán reubicados en plazas sociosanitarias o residenciales.

Moreno ha explicado que se trata de un centro sociosanitario propiedad de la Generalitat en el que se atiende a usuarios "de cierta vulnerabilidad y complejidad", tanto de perfil social como sociosanitario.

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El conseller ha trasladado su pésame a la familia de la persona fallecida.

El fuego, que ha sido extinguido con rapidez, ha afectado a varias habitaciones de la 1ª planta, aunque el humo ha llegado a las otras plantas. EFE

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(vídeo) (audio)