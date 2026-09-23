Desconvocan la huelga sanitaria en Ceuta y acusan al Ingesa de "boicot"

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Ceuta, 23 sep (EFE).- El sindicato CEMSATSE ha desconvocado la huelga de 24 horas prevista para este jueves tras acusar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de "boicotear" la movilización por no publicar los servicios mínimos y no garantizar el derecho fundamental de huelga.

En un comunicado, el sindicato con mayor representación en la Mesa Sectorial ha asegurado que tras la presentación del preaviso de huelga la conducta del comité de huelga ha estado presidida "en todo momento por la colaboración institucional, la transparencia y la voluntad de facilitar la correcta tramitación del procedimiento de huelga".

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Según el sindicato, el día 17 de septiembre se celebró la reunión entre los representantes del comité de huelga y la administración, que manifestó expresamente que la convocatoria de huelga "carece absolutamente de objeto sustancial", negó la veracidad de los problemas denunciados por los trabajadores y rechazó las reivindicaciones planteadas por la organización convocante.

La reunión finalizó sin acuerdo alguno, tal y como consta en el acta suscrita al efecto, sin que la administración formulara propuestas que permitieran aproximar posiciones o facilitar una solución negociada del conflicto colectivo planteado.

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Paralelamente a la tramitación del procedimiento de huelga, el Ingesa "difundió comunicaciones institucionales destinadas a cuestionar la justificación de la huelga, negar la existencia de los problemas denunciados por los profesionales, desacreditar las reivindicaciones formuladas por la organización convocante y erosionar públicamente la legitimidad del conflicto colectivo".

CEMSATSE ha denunciado que en la víspera de la huelga pretendida no consta la publicación de resolución alguna fijando formalmente los servicios mínimos aplicables a la convocatoria ni consta comunicación expresa e individualizada a las personas trabajadoras afectadas por la condición de servicio mínimo.

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Por ello, la organización sindical considera que la conducta mantenida por la administración durante la tramitación del conflicto revela una falta de diligencia incompatible con los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica.

Ante esta situación, se ha desconvocado la huelga por "la falta de publicación de los servicios mínimos aplicables a la convocatoria, la grave inseguridad jurídica derivada de dicha omisión y la imposibilidad de garantizar un ejercicio plenamente informado y garantista del derecho fundamental de huelga".

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También se ha suspendido por la ausencia de una negociación desarrollada en condiciones compatibles con las exigencias de la buena fe negociadora, las actuaciones institucionales de confrontación mantenidas por la administración durante la tramitación del conflicto colectivo y la necesidad de evitar que las consecuencias de la inactividad administrativa recaigan sobre los trabajadores convocados. EFE