Espana agencias

Delegación del Gobierno se desmarca del dispositivo del desahucio de Maricarmen, que se rige por "mandato judicial"

22/09/2026 Maricarmen sale del portal a saludar durante una concentración bajo el lema 'Maricarmen se queda', a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en suspenso temporal mientras se movilizan el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y los vecinos para evitar su desalojo por parte de la empresa propietaria. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
22/09/2026 Maricarmen sale del portal a saludar durante una concentración bajo el lema 'Maricarmen se queda', a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en suspenso temporal mientras se movilizan el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y los vecinos para evitar su desalojo por parte de la empresa propietaria. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
Guardar

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado este miércoles del dispositivo policial a las puertas de la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 de Retiro a la espera de ser desahuciada, aludiendo a que la Policía Nacional actúa bajo mandato de la comisión judicial competente.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han aclarado que la institución no dirige el dispositivo policial en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al tiempo que se ha declarado en contra del desahucio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estas mismas fuentes han diferenciado esta posición de la "obligación" de la Policía de atender el requerimiento judicial y que se pueda desarrollar "en condiciones de seguridad". Por tanto, las decisiones sobre el perímetro y las condiciones de acceso al mismo dependen de los responsables policiales bajo "mandato judicial".

EN CONTRA DE IMPEDIR EL ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De hecho, en un primer momento se estableció un perímetro de seguridad en el entorno del inmueble al que ni siquiera pudieron acceder los medios de comunicación ante la llegada de la comisión judicial, encargada de ejecutar el desalojo. Fuentes del Ministerio del Interior han incidido en que la Policía Nacional se ha limitado a "cumplir con el mandato judicial".

PUBLICIDAD

Más tarde sí se ha delimitado una zona para que los periodistas puedan trabajar, aunque todavía se mantiene delimitada la zona donde trabaja la comisión judicial y que no es accesible para los periodistas. Por tanto, existe una zona habilitada para la prensa, pero que guarda distancia con la zona en la que trabaja la comisión.

En este sentido, desde la Delegación del Gobierno en Madrid han aclarado que la imposibilidad de que los medios de comunicación accedan al interior del perímetro responde "exclusivamente a razones operativas y de seguridad determinadas por la Policía Nacional", incidiendo en que la institución no ha dado "ninguna instrucción" para impedir o dificultar la cobertura informativa.

"Al contrario, la Delegación del Gobierno ha pedido a la Policía Nacional que debe velar también por la seguridad de los periodistas, cámaras, fotógrafos y demás profesionales de la información que están cubriendo los acontecimientos y garantizar la libertad de prensa en estos acontecimientos", han rematado las citadas fuentes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

En la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, un arrocero sevillano se coronaba como el autor de la segunda mejor paella valenciana del mundo

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

El marco regulatorio califica estos productos de protección personal como herramientas no letales de venta en establecimientos especializados

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La cifra esperada para el PIB supera en cuatro décimas la estimación de junio, aunque queda por debajo del 2,8% registrado en 2025, mientras la inflación se distancia del 2,7% del pasado año

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La comitiva judicial inicia el desahucio de Maricarmen en Madrid: los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años en medio de un amplio despliegue policial

El Sindicato de Inquilinas denuncia que se han producido momentos muy tensos con varias cargas policiales

La comitiva judicial inicia el desahucio de Maricarmen en Madrid: los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años en medio de un amplio despliegue policial

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Una cena para 400 invitados, 36.058 euros públicos, la Giralda de Sevilla de fondo y políticos del PP, PSOE y Vox: la polémica gala que ahora investiga la Justicia

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo cuidar la caja de cambios en coches automáticos: “Le estamos causando un estrés”

Armengol ordena a la diputada del PP Ana Belén Vázquez que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta por considerarlo un “arma”

El Gobierno defiende que los reyes no necesitan el “permiso” de Marruecos para viajar a Ceuta y Melilla y sostiene que será en 2026

ECONOMÍA

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral