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Brad Pitt: "La vida es una serie de desafíos y luchas en las que hay que mantener la fe"

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Marina Estévez Torreblanca

San Sebastián, 23 sep (EFE).- Brad Pitt, de 62 años, ha asegurado este miércoles en una entrevista con EFE que "la vida es una serie de desafíos y luchas" que exigen "mantener la fe y la cabeza fría y pasar a la siguiente tarea", una enseñanza que aparece en la película 'En el corazón de la bestia', que ha presentado en el Festival de San Sebastián.

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Pitt ha viajado a España a promocionar este thriller de aventuras, que protagoniza y produce, junto a su director, David Ayer ('Corazones de acero' o 'El protector'). En la película, que se estrena este viernes, la estrella estadounidense interpreta a un oficial de las Fuerzas Especiales que, tras sufrir un accidente, queda atrapado en la implacable naturaleza de Alaska junto a su perro, al que considera su mejor amigo.

Una profunda amistad, en este caso entre un humano y un animal, que  para el actor estadounidense deja clara otra realidad esencial: "Es el vínculo que tenemos con los demás lo que realmente hace que la vida valga la pena, que merezca la pena luchar por ella". "No vale la pena sin alguien a quien amas", ha reflexionado.

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Considerado uno de los hombres más guapos del mundo, el intérprete desató la locura a su llegada el domingo al hotel María Cristina de San Sebastián entre los cientos de fans que le esperaban para conseguir un autógrafo o una foto.

Quiso pasar varios días en la ciudad antes de la presentación fuera de concurso de su película, junto a su pareja, de origen español. No era la primera vez, ya que había visitado San Sebastián en 2009 con 'Malditos bastardos' junto a Quentin Tarantino. Igual que entonces, coleccionista y amante del arte, ha visitado el museo Chillida Leku y El Peine del Viento del mismo escultor.

¿Y cómo ha cambiado el actor desde aquella visita? "Sin duda estoy un poco más curtido, por dentro y por fuera; tengo más experiencia y estoy mucho más tranquilo. Mis valores han cambiado para centrarse, ante todo, en las personas que me rodean y en la experiencia misma", ha remarcado.

"Al envejecer, empiezas a fijarte en cómo distribuyes el tiempo; te vuelves más consciente de la finitud, de aquello a lo que todos nos enfrentaremos. Así que la gestión del tiempo cobra cada vez más importancia, con quién lo pasamos y cómo lo hacemos", ha dicho Pitt sobre las cosas que se han vuelto "realmente importantes" para él en estos diecisiete años.

Periodo en el que, entre otras cosas, ha vivido un sonado divorcio de Angelina Jolie, que precisamente estuvo el año pasado en San Sebastián. Varios de sus hijos en común se han quitado el apellido de su padre, acusado por su exmujer de comportamientos violentos. "En mis días más oscuros, contar mis problemas a familia y amigos lo fue todo", ha dicho Pitt en una rueda de prensa anterior en referencia a este episodio.

Pero al margen de su vida privada, Pitt, nacido en 1963 en Oklahoma, es una de las grandes estrellas del cine mundial, conocido por películas como 'Thelma & Louise', 'Entrevista con el vampiro', 'Doce monos', 'Seven', 'El club de la lucha' o 'Érase una vez en Hollywood', por la que ganó un Óscar.

Para Pitt uno de los aspectos más interesantes del cine en la actualidad es que cada vez es más internacional.

"Lo genial hoy en día es que se pone menos énfasis en las producciones de Hollywood y todo se ha vuelto mucho más global. Es decir, siempre ha existido el gran cine francés, el italiano, el español y lo que se hace en Asia. Pero ahora se siente todo más integrado, parte de un mismo esfuerzo", ha resaltado. EFE

(foto)(vídeo)(audio)

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