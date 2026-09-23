Belarra dice que Gobierno podía haber parado el desahucio de Maricarmen y no lo ha hecho

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Madrid, 23 sep (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho este miércoles "igualmente responsables" del desahucio de Maricarmen en Madrid al PP y al Gobierno, ya que a su juicio éste "podía haberlo parado", aprobando un decreto antidesahucios cada mes, si no tenía el respaldo del Congreso, "y no lo ha hecho".

Belarra ha criticado, en declaraciones en el parlamento tras acudir al lugar del lanzamiento, la "hipocresía terrible" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por "arrogarse la causa" de Maricarmen, cuando "podía haber parado este desahucio y no lo ha hecho".

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La diputada, que ha dicho llegar con el "corazón roto", ha criticado también la intervención policial "totalmente desproporcionada" que ha visto, con "violencia policial" contra los activistas que han ido a apoyar a la anciana desahuciada.

"No entiendo ese despliegue policial, ha sido una violencia brutal contra los activistas y contra la propia Maricarmen, que es una persona que tiene que estar tranquila en su casa, porque su salud ha empeorado a toda velocidad en los últimos meses", ha argumentado.

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Para Belarra es "incomprensible" que un Gobierno que ha "forzado los límites de lo posible en muchas ocasiones cuando han querido, no los fuerce para proteger a la gente y para cumplir con la Constitución, aprobando el real decreto contra los desahucios mes a mes hasta que haya elecciones".

"No sé que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, pero es exactamente lo contrario de lo que la gente esperaba cuando le votó", ha lamentado, tras denunciar asimismo la "usura", el "rentismo" y la "especulación" de la empresa Urbagestión, "que no ha querido negociar para evitar el desahucio".EFE

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