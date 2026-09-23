Barcello: "Veo mucha hambre en el equipo"

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Santiago de Compostela, 23 sep (EFE).- El estadounidense Alex Barcello, escolta del Monbus Obradoiro, ve a su equipo con “mucha hambre” para afrontar el “desafío” que supondrá competir en la Liga Endesa.

“Veo mucha hambre en el equipo, y eso creo que es una cosa muy buena. Lo es en el día a día para mejorar en los entrenamientos, y también el fin de semana para ganar los partidos”, declaró a EFE el jugador norteamericano.

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En este sentido, Alex Barcello, que se estrenará esta temporada en la máxima categoría del baloncesto español, recordó que 13 de los 18 equipos que compiten este curso en la liga Endesa también lo harán en una competición europea.

“La ACB es una liga muy dura, trece de los dieciocho equipos compiten este año una competición europea -cuenta al Breogán, que quedó eliminado en la fase previa de la Liga de Campeones-. Eso ya nos avisa de la exigencia que nos vamos a encontrar”, indicó.

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“Aquí están algunos de los mejores equipos de Europa. Aquí hay muy buenos jugadores, mucho talento”, aseveró Barcello, quien pidió “ambición” a sus compañeros para no renunciar a ningún partido porque “cada partido es una historia, son 40 minutos y nosotros estamos en un buen momento”.

“Creo que hemos hecho un buen equipo. La pretemporada sirve para lo que sirve, para aprender, para adaptar a los nuevos jugadores. El sábado empieza lo importante y creo que estamos preparados”, manifestó. EFE

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